Mélanie Da Cruz a fait une grossesse extra-utérine : "J'ai été hospitalisée, j'ai frôlé l'opération"

Trop c'est trop pour Mélanie Da Cruz ! Tard dans la soirée du 31 juillet 2021, elle a décidé de s'exprimer à coeur ouvert et fait une révélation bouleversante sur Instagram.

En légende d'une photo d'elle en bikini blanc, l'épouse du footballeur Anthony Martial et ancienne candidate de télé-réalité vue dans Secret Story (en 2015) a publié un long texte déchirant. "Bonsoir à toutes et tous, ce que vous voyez de moi c'est cette photo ! Ce que je vis n'a rien avoir avec cette photo... Ce que vous voyez de moi c'est ce que je vous montre, ce que je vous confie... Je ne raconte absolument jamais mes problèmes (du moins quand ils sont graves), pour la simple et bonne raison qu'il y'a énormément de personnes bonnes sur les réseaux mais aussi parce qu'il y'en a pour qui se réjouir du malheur des autres est une passion et je déteste donner du grain à moudre", commence-t-elle.

Mélanie poursuit : "J'ai passé mon mois de juin à pleurer mon bébé, en effet on m'a diagnostiqué à environ 5-6SA une grossesse extra-utérine. Ça arrive à 2% des femmes, je ne suis absolument pas à plaindre, ni à prendre en pitié. Suite à ça j'ai fais face à des complications, vous ne l'avez absolument pas vu parce que j'ai tout fait pour que ça ne se voit pas mais j'ai passé 4 jours à l'hôpital quand j'étais à Dubaï (aller-retour) j'ai frôlé l'opération d'urgence, je me passerai du reste des détails."

Ses confidences ont sans aucun doute bouleversé ses abonnés. Mélanie Da Cruz a fait cet aveu après s'être agacée, la veille, sur Snapchat. Elle est revenue sur son coup de gueule dans son message : "Depuis le mois de décembre je reçois des félicitations pour une grossesse imaginaire, je suis consciente qu'il y'a énormément de personnes qui le font parce qu'elles aimeraient que je sois enceinte de mon deuxième enfant, ça part du coup d'une bonne intention. Aujourd'hui nous sommes le 30 juin et j'ai donc décidé de vous expliquer pourquoi c'était la fois de trop pour moi surtout que j'ai même pas un peu le ventre rebondit donc j'ai pas compris..."

Au sujet de sa grossesse extra-utérine, Mélanie conclue : "Bref tout ça pour dire que les félicitations c'est difficile à avaler quand tu es incomprise, pas forcément incomprise par vous qui me suivez mais incomprise par le monde. Lorsque tu es une femme tu dois gérer cette épreuve physiquement ce qui n'est pas vraiment facile mais psychologiquement c'est invivable, tu es vraiment incomprise du monde entier. Voilà pour la première je me livre, peut-être parce qu'aujourd'hui je me sens vide et seule, et aussi parce que faire semblant ça n'aide personne, et je fais déjà assez semblant devant les miens."