Mélanie Da Cruz en guerre contre Angèle : vice, mensonges et coup de gueule

Alors que Mélanie Da Cruz et Angèle Salentino étaient proches lors du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde (W9), la guerre est désormais déclarée entre les deux candidates de télé-réalité. En cause ? La fameuse séquence durant laquelle la compagne d'Anthony Martial a surpris Carla Moreau et Maeva Ghennam.

À la fin de l'épisode du 21 septembre, les téléspectateurs ont découvert que, selon la fiancée de Kevin Guedj et Maeva, Greg avait assuré qu'Angèle, avec laquelle il est en couple, n'était pas belle (vous suivez ?). Des propos qui n'auraient pas été filmés. Alors que les deux jeunes femmes étaient en train d'évoquer le sujet dans le dressing, Mélanie Da Cruz est arrivée et n'a pas caché combien elle était choquée. Proche d'Angèle, elle l'a donc prévenue dès le lendemain. S'est ensuivie une grosse dispute de couple, forcément.

Angèle était devant son petit écran pour visionner ces images. Et un détail l'a interpellée comme elle l'a confié en story Instagram, le 22 septembre. "Il y a un truc qui m'a un peu surprise. Mélanie m'a dit qu'elle avait surpris la conversation de Maeva et Carla en off, en pleine nuit. Mais quand j'ai vu les extraits, on est d'accord que ce n'était pas en pleine nuit et qu'il y avait des caméras ? Je trouve ça extrêmement bizarre, c'est clairement un mensonge. Je me rends compte qu'on ne peut avoir confiance en personne. (...) C'est jouer sur ma confiance. (...) Mentir pour créer des histoires, c'est du vice", s'est-elle indignée. Des propos qui n'ont pas échappé à Mélanie.

La réponse de Mélanie Da Cruz

Pas du genre à faire dans la langue de bois, la maman de Swan (2 ans) a réagi à cette affaire ce mercredi 23 septembre. Et elle n'a pas caché qu'elle était "écoeurée". "Je n'ai jamais attaqué personne et jamais eu de disputes en dehors d'une émission ou autre. Et jamais personne ne m'a traitée de vicieuse. (...) Quand on a un souci, on envoie un message en privé, on ne prend pas ses réseaux sociaux", s'est-elle tout d'abord indignée. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait toujours été présente pour Angèle et qu'elle n'essayait pas de détruire son couple en faisant ces révélations. "Ce qu'il s'est passé ce jour-là, c'est que tout le monde allait se coucher. Et quand je suis allée me coucher, aucune caméra n'était sur moi. J'entendais que Maeva et Carla parlaient à l'étage, mais je n'entendais pas ce qu'elles disaient, je montais les escaliers. Une fois arrivée dans le dressing, il y avait zéro caméra. Quand j'ai compris qu'elles parlaient d'Angèle et Greg, une caméra est venue. C'est là où on voit les images de l'épisode. La seule fois où il y a une histoire où il n'y avait pas de caméra, c'est quand Greg aurait dit qu'Angèle n'était pas belle", s'est-elle justifiée.

Choquée, Mélanie Martial n'a pas compris pour quelle raison Angèle la critiquait alors que, y compris depuis la fin de l'aventure, elle l'avait toujours défendue auprès de Maeva avec laquelle elle ne s'entendait pas. C'est donc le coeur lourd qu'elle a poursuivi sa journée.