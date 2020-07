Mélanie Da Cruz cash sur l'argent d'Anthony Martial: "Je dois pomper son fric ?"

Mélanie Da Cruz a créé la surprise en faisant son retour dans le monde de la télé-réalité. En effet, la jolie blonde révélée dans Secret Story 9 en 2015 est au casting de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du monde, tournée en juillet 2020 près de Cannes. Un retour qui a beaucoup fait jaser, certains ne comprenant pas sa participation à l'émission alors que "[son] mec est blindé". Très énervée, l'amoureuse du footballeur Anthony Martial a répondu.

C'est sur Snapchat, mercredi 29 juillet 2020, que Mélanie Da Cruz a pris la parole, agacée par les attaques dont elle est la cible depuis l'annonce de son retour. "Anthony, je ne l'ai pas accouché ! Anthony court sur un terrain et ce n'est pas grâce à moi !, a-t-elle d'abord lancé. Il touche de l'argent, donc moi, je dois pomper son fric, c'est ça ? Vous me connaissez très très mal." Et de poursuivre : "C'est Dieu qui lui a donné, pas moi. Chacun sa manière de vivre ou de penser, je ne m'occupe pas de la vie des gens ou de leurs choix." Enfin, la maman du petit Swan (2 ans), fruit de ses amours avec son compagnon, a partagé sa "philosophie" sur le sujet : "On est plus riche à deux, et la richesse, ce n'est pas uniquement l'argent."

Une réponse qui a le mérite d'être claire et qui répond également aux tacles récurrents sur les réseaux sociaux d'internautes la qualifiant de "michtonneuse", à savoir une femme vénale profitant de l'argent et des biens matériaux d'un homme. Rappelons que l'ex-acolyte de Coralie Porrovechio, elle aussi en couple avec un footballeur, avait quitté le petit écran en 2016, après avoir participé à Secret Story, Les Anges 8 puis Friends Trip 3. Depuis, la belle s'était consacrée à son rôle d'influenceuse, enchaînant les placements de produits, et elle a créé sa marque de chaussures, Sy&Me.

Déjà quatre ans que Mélanie Da Cruz file le parfait amour avec Anthony Martial. Et autant de temps qu'elle subit les attaques déplacées de certains. Il faut dire que le footballeur de Manchester United gagne un salaire plus que confortable. En effet, il touche 14 millions d'euros à l'année, soit 1,6 million d'euros par mois, ce qui fait de Mélanie Da Cruz la wag de télé-réalité qui a mis la main sur le plus beau parti, juste devant Camille Schneiderlin et Marylou Sidibé de Koh-Lanta.