Mélanie Da Cruz, le visage marqué après sa bagarre avec une ex d'Anthony Martial : "Un accord a été passé"

Les deux ex d'Anthony Martial et mères de ses deux enfants font couler beaucoup d'encre depuis vendredi. Et pour cause, rivales depuis de longues années, Mélanie Da Cruz et Samantha ont souhaité régler leurs comptes une bonne fois pour toute. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Si elles avaient vraisemblablement convenu d'un rendez-vous pour s'expliquer, la maman de Swan a fait savoir que Samantha avait tenté de l'attirer dans un guet-apens. Remontée, elle s'est alors lancée à sa poursuite en voiture sur une autoroute en France tout en filmant en direct pour son compte Snapchat. Selon le blogueur Wassim2tv, Mélanie et Samantha ont finalement réussi à se retrouver "dans un parking" quelques heures plus tard. Et à ce moment-là, une bagarre aurait éclaté. "Il y a eu un arrangement pour ne pas dévoiler qui a battu qui. Il y a des snaps qui disent que c'est Mélanie qui a gagné, d'autres qui disent que c'est Samantha. Mais Samantha a bel et bien sorti une gazeuse à la fin de la bagarre et aurait même arraché quelques mèches à Mélanie", a-t-il balancé.

Mélanie aurait des bleus

Au lendemain de cette supposée bagarre, une photo de Mélanie Da Cruz le visage abîmé est apparue sur les réseaux sociaux. On découvre l'ancienne candidate de Secret Story avec une grosse marque rouge sur l'une de ses joues. "Mais Samantha l'a balafrée", commente un internaute. "En fait elle s'est fait éclater Mélanie Da Cruz", "Et la casquette pour cacher les cheveux arrachés...", "Elle l'aurait vraiment roustée, Mélanie aurait des bleus etc.. pas une griffure de faux ongle", lit-on par ailleurs.