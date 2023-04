Mélanie Da Cruz dans une course-poursuite avec une ex d'Anthony Martial : la scène hallucinante filmée en direct

La guerre opposant les deux ex d'Anthony Martial et mères de ses deux enfants, Mélanie Da Cruz et Samantha, a repris ! Alors que le calme semblait avoir été retrouvé ces derniers temps, les deux femmes qui se sont auparavant longtemps écharpées autour du footballeur qu'elles ont aimé ont cette fois offert un scénario digne des plus grands films d'action.

En effet, le torchon a une nouvelle fois brûlé après que Samantha se soit affichée une bague à la main, signifiant probablement qu'elle s'était fiancée à son compagnon, le footballeur Olivier Verdon. Et elle déclarait alors à l'intention des femmes : "Soyez solidaires, sauf avec les femmes qui entrent dans la vie d'un homme en tant que maîtresse. Écrasez-les comme il se doit". Un message qu'a apparement pris pour elle Mélanie Da Cruz, laquelle a toujours été soupçonnée d'avoir été la maîtresse d'Anthony Martial lorsqu'il était encore avec Samantha. Et dès le lendemain, elle répliquait vivement. "La semaine prochaine, je rentre à Paris et réponds à ton téléphone. Quand je vais t'appeler, réponds à ton téléphone", lançait-elle à Samantha.

Un "guet-apens" évité ?

Mélanie Da Cruz et Samantha avaient alors vraisemblablement convenu d'un rendez-vous dans la journée de vendredi 7 avril. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Sur Snapchat, la maman de Swan a filmé une scène hallucinante : une course poursuite sur l'autoroute. "Donc, résumé de l'histoire, je lui dit de s'arrêter, elle dit qu'elle va s'arrêter, finalement elle ne s'arrête pas, elle dit que sa nièce est avec elle et là elle essaye de nous semer. Elle voulait nous donner rendez-vous à Grigny pour un guet-apens", commente-t-elle tout en pourchassant Samantha. Mais cette dernière n'était apparemment pas du tout encline à l'idée de discuter avec sa rivale, quitte à devenir un danger derrière son volant. "Regardez comment elle repart cette bouffone, ce qu'elle fait sur l'autoroute", a déploré Mélanie Da Cruz en voyant Samantha faire un demi-tour brutal à la sortie d'un péage.