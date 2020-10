Mélanie Doutey : Divine en transparence au côté de Jalil Lespert

Les chiffres au box-office ne sont guère encourageants et la foule de mesures contre le coronavirus ne donne pas franchement envie de sortir de chez soi, mais, refusant de se laisser abattre, les cinémas enchaînent les films à l'affiche dans l'espoir de faire venir les spectateurs. C'est dans ce contexte que débarque L'Enfant rêvé.

Le long métrage réalisé par Raphaël Jacoulot avait droit à son avant-première, jeudi 1er octobre 2020, à l'UGC Les Halles à Paris. Sur le photocall de l'événement, le cinéaste a pris la pose entouré de ses acteurs. On a ainsi pu voir Mélanie Doutey, ravissante tout de noir vêtue, pantalon de costume et chemisier à col brodé transparent laissant voir son soutien-gorge. L'actrice de 41 ans, large sourire aux lèvres et les cheveux joliment relevés, a pris la pose au côté de son partenaire, l'acteur Jalil Lespert en tenue nettement plus décontractée. Dans le film, les deux acteurs partagent aussi la vedette avec Louise Bourgoin. Récemment devenue maman pour la deuxième fois, on comprend qu'elle soit restée chez elle avec ses enfants.

Interrogé par Caméo Nancy, Raphaël Jacoulot s'est confié sur la création de son film. "J'avais envie d'écrire un film sur la quête de paternité. Je l'ai nourri d'éléments personnels : j'ai moi-même des enfants et j'ai grandi dans un milieu proche de celui représenté dans le film, je suis fils d'agriculteurs, un métier où les enjeux de succession, de transmission sont importants. (...) J'ai tourné L'Enfant rêvé dans ma région d'origine, la Franche-Comté, tout près du village où j'ai grandi. Ce tournage a été l'occasion de m'adresser à ma famille à travers ce récit de fiction, quelque chose s'est dénoué. Me confronter à tout cela m'a fait beaucoup de bien", a-t-il déclaré.

L'histoire de L'Enfant rêvé relatée par nos confrères d'AlloCiné : "Depuis l'enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu'il connaît mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d'avoir un enfant sans y parvenir. C'est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s'installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille..."