Melanie Griffith : Pourquoi elle a dû payer 80 000 à la production d'un film

À l'aube de ses 30 ans, Melanie Griffith explosait au cinéma dans la comédie Working Girl (1988) de Mike Nichols, pour lequel elle décrochait une nomination aux Oscars. Une vingtaine d'années plus tard, le film est toujours culte et a lancé sa carrière hollywoodienne.

Pour le livre Life Isn't Everything: Mike Nichols as remembered by 150 of his closest friends écrit par Ash Carter et Sam Kashner, l'actrice est revenue sur ses souvenirs de tournage avec le réalisateur décédé en 2014. À 62 ans, elle raconte comment elle a débarqué ivre sur le plateau du film, quarante ans plus tôt. "Mike était tellement énervé, il ne voulait pas me parler. Mike Haley, le premier assistant-réalisateur, est venu et m'a dit : 'On arrête tout, rentre chez toi.' Alors j'ai su que j'allais avoir des problèmes." Mais l'histoire ne s'arrête pas là, le lendemain Melanie est conviée à un petit-déjeuner : "Ils m'ont dit : 'Voilà ce qu'il va se passer, tu vas payer pour hier soir avec ton argent. On ne va pas te dénoncer au studio, mais tu dois payer les frais.'" Et la note est salée : ce sont pas moins de 80 000 dollars que l'actrice a dû rembourser.

Le réalisateur voulait protéger l'actrice et il a réussi. Elle se souvient de cette expérience "humiliante" comme d'"une leçon d'humilité". Trois semaines plus tard, l'ex-femme d'Antonio Banderas entrait en cure de désintox. La première d'une longue série...

Divorcée d'Antonio Banderas depuis cinq ans, Melanie Griffith se bat aujourd'hui contre un cancer du sein après avoir vaincu un cancer de la peau.