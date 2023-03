Mélanie Laurent : Son ex, célèbre acteur français, a eu un enfant avec une autre comédienne

Ce soir, TMC diffuse Le bal des folles, un film inspiré du livre éponyme, écrit par Victoria Mas et publié aux éditions Albin Michel en 2019. Ce long-métrage est réalisé par Mélanie Laurent, qui joue également dedans. L'occasion d'évoquer son ex-compagnon Julien Boisselier, lui aussi et acteur, et qui a refait sa vie depuis leur séparation. En effet, lui et la comédienne Clémence Thioly filent le parfait amour depuis plusieurs années. Ils sont même devenus en 2015 parents ensemble d'un petit garçon prénommé Louis.

Lors d'un entretien accordé à Nouvelles questions de femmes en 2017, l'acteur de 52 ans, qui faisait la promotion de son spectacle 12 millimètres au Théâtre de l'Œuvre dans lequel il jouait un chef cuisinier, avait accepté d'en dire davantage sur sa nouvelle relation, et notamment sur ce jour où leurs regards se sont croisés pour la première fois : "J'ai rencontré ma femme autour d'un cheesecake. Nous étions à Londres, on se connaissait à peine, elle m'a emmené dans une pâtisserie qu'elle connaissait pour me faire goûter un cheesecake. Et je vous jure que c'est vrai ! Nous nous sommes regardés et il s'est passé quelque chose". Une relation rendue donc notamment possible grâce à leur intérêt commun pour la gastronomie.