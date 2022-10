Mélanie Laurent : Son célèbre ex-compagnon a refait sa vie... avec une autre actrice !

M6 diffuse ce dimanche 23 octobre au soir le film de Gilles de Maistre, Mia et le Lion blanc (2018) avec Mélanie Laurent dans le rôle d'Alice Owen.

Côté vie privée, on ignore l'identité de celui qui partage la vie de Mélanie Laurent. Mais on sait que la jeune femme de 39 ans a été en couple par le passé avec un autre acteur, Julien Boisselier. Leur relation a duré de 2006 à 2009. Comme son ex, Julien Boisselier a su se faire un nom dans le milieu du cinéma français grâce à ses rôles dans Sous le même toit (2017) et Monsieur & Madame Adelman (2017). Il a toujours mené sa carrière loin du strass et des paillettes. Dans une interview à France Inter en mars dernier, Julien Boisselier était revenu sur son coup de foudre pour Mélanie Laurent : "Maintenant, on peut le dire, il y a prescription (...) J'arrive dans la salle de lecture, on a le scénario, je vois Mélanie Laurent et je tombe fou amoureux de cette fille. J'ai vécu une belle aventure de vie avec elle pendant 4 ans. C'est un tout, c'est une partie, c'est un moment de ma vie, c'est une rencontre avec un réal aussi, une histoire...", a-t-il confié.

L'ex de Mélanie Laurent en couple avec une actrice de 35 ans

Par la suite, Julien Boisselier s'est mis en couple avec une autre actrice... Clémence Thioly avec laquelle il a eu un fils, Louis, né en 2015. Il réside actuellement dans le Perche. Dans une interview accordée à Nouvelles questions de femmes en 2017, l'acteur de 52 ans, qui faisait la promotion de son spectacle 12 millimètres au Théâtre de l'Œuvre dans lequel il jouait un chef cuisinier, s'était exprimé sur sa rencontre avec sa compagne : "J'ai rencontré ma femme auteur d'un cheesecake. Nous étions à Londres, on se connaissait à peine, elle m'a emmené dans une pâtisserie qu'elle connaissait pour me faire goûter un cheesecake. Et je vous jure que c'est vrai ! Nous nous sommes regardés et il s'est passé quelque chose." Comme quoi la cuisine permet aussi des rencontres amoureuses !

De son côté, Mélanie Laurent est devenue maman d'un fils, Léo, né le 30 septembre 2013 et d'une fille, Milla, née en 2019.