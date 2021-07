Mélanie Page très en beauté pour l'avant-première de Black Widow

Avec Black Widow, Marvel devient presque féministe. Le film de la réalisatrice Cate Shortland raconte enfin l'histoire du personnage de Scarlett Johansson. Un long chemin parcouru depuis les premières apparitions de Natasha Romanoff, espionne russe, dans les films de l'univers Marvel. Black Widow laisse également briller Florence Pugh, la petite soeur adoptive de la super-héroïne, avec qui elle va éliminer le kidnappeur de jeunes filles, Dreykov.

Un film très attendu, en salles dès le 7 juillet prochain. Quelques chanceux ont toutefois pu visionner Black Widow en avant-première, depuis le cinéma du Grand Rex à Paris, au soir du mercredi 30 juin 2021. Parmi elles, de nombreuses personnalités avaient réservé leurs fauteuils, notamment l'ancien sélectionneur Raymond Domenech, Mélanie Page, le magicien Maxime Tabart, l'humoriste Youssoupha Diaby, l'auteur Maxime Chattam, Kevin Elarbi, Jessy Ugolin, le chroniqueur Jean-Luc Lemoine, Terence Telle, Vincent Elbaz, Michaël Canitrot, Alex Jaffray, l'actrice Shirine Boutella, Christophe Michalak, Franck Delay ou encore l'acteur Arthur Benzaquen.

De nombreuses personnalités du web ont également assisté à cette belle avant-première. Miss Jirachi était venue accompagnée de son homme, Newtiteuf, Sparkdise, Wesley Krid, Lucas Studio, Guizzi, Henry Tran, Sora, Léopold Lemarchand, Rayan LVTT et sa compagne Tess Acoca et la chanteuse Sindy ont posé devant les photographes de l'évènement. Une belle soirée cinéma comme on n'en voyait plus depuis bien trop longtemps.