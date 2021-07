Mélanie Thierry trahie par sa robe transparente à Cannes : sa poitrine dévoilée

On ne voyait qu'elle ! Mélanie Thierry a fait sensation, mardi 13 juillet 2021, lors de la montée des marches de 22h du film Tralala. La comédienne de 39 ans avait sorti le grand jeu, vêtue d'une somptueuse robe Céline. En revanche, sa tenue ne cachait pas grand-chose. Les flashs des photographes aidant, sa robe dévoilait presque entièrement sa poitrine, ainsi que sa culotte. Accident ou tenue volontairement sexy, Mélanie Thierry a fait sensation.

Projeté hors compétition en clôture de la huitième journée du 74e Festival de Cannes, Tralala est le dernier film des frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu. Pour l'occasion, les réalisateurs étaient entourés de leurs acteurs Mathieu Amalric, Maïwenn, Bertrand Belin, Josiane Balasko et donc Mélanie Thierry. Dominique A et Jeanne Cherhal, qui ont composé la musique du film (avec Philippe Katerine et Etienne Daho) étaient également de la partie.

Dans Tralala, Mathieu Amalric campe un chanteur dans les rues de Paris, qui croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d'endosser le "rôle". Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu'il n'a jamais eu.