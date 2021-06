Mélina (Mariés au premier regard) lâchée par Yannick : "Je n'en dormais pas"

L'expérience Mariés au premier regard 2021 (M6) n'a pas été simple à vivre pour Mélina. Lors du tournage, elle a eu du mal à gérer ses émotions, ce qui lui a valu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Et quelques mois après le tournage, Yannick a pris la décision de rompre. Des sujets sur lesquels la belle brune de 25 ans est revenue lors de son interview "En toute intimité" pour Sam Zirah.

Mélina n'a pas fait l'unanimité dans Mariés au premier regard. Nombreux sont les téléspectateurs à lui avoir reproché d'avoir été "relou" avec son ancien mari Yannick ou d'avoir trop d'emprise sur lui. Elle a donc dû essuyer de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux et, selon elle, le montage y est pour beaucoup : "J'ai vraiment envie d'en dire plus parce que tout ce qui a été montré n'est pas représentatif de la personne que je suis actuellement. C'est normal, on ne voit que quelques minutes à l'écran. Mais ce qui a été montré n'a pas tout le temps été bénéfique pour moi. Et ça a même été dur pour moi de voir certaines images qui ont amplifié certains traits de caractère", a-t-elle tout d'abord expliqué.

La candidate ne le cache pas, la diffusion a été difficile à vivre pour elle. Et le public n'a pas compris à quel point une expérience telle que celle-là peut être éprouvante : "On n'a jamais fait de télé. Etre devant une caméra pendant des heures, ce n'est pas simple et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tout est décuplé. On voit les moments où je vais quitter la table, où je suis fatiguée, où nerveusement je suis à bout, où je suis stressée parce que je n'arrive plus à gérer mes émotions et que je suis juste fatiguée du tournage. Psychologiquement, vous avez une surcharge qui fait que c'est dur de redescendre. Pour moi, il n'y a pas assez eu de bons moments partagés avec lui."

Mélina délaissée par Yannick

Mélina l'assure, elle n'a jamais cherché à changer Yannick ou à le dominer comme de nombreuses personnes le pensaient. Elle n'a donc que peu apprécié que son ex-époux soit en partie d'accord avec l'avis du public. "C'est sa vision des choses, je l'entends. Mais après, forcément ça fait de la peine d'entendre des trucs comme ça. Je suis consciente de mes défauts, mais je ne suis pas d'accord. Il faut savoir qu'il a pris la décision de rompre en pleine diffusion en sachant que la diffusion était quelque chose que je redoutais. Je savais à peu près quand allait être les épisodes qui allaient le plus me blesser. Il le savait et en aucun cas j'ai eu un soutien, même si on était en rupture. Je n'en dormais pas", a-t-elle réagi.

Ce mal-être a selon elle joué dans leur rupture, même si ce n'est pas la raison pour laquelle ils se sont séparés. Tous deux n'avaient pas la même vision du couple. "Je pense qu'on n'a pas misé sur les mêmes choses. (...) Si on veut que ça fonctionne il faut faire des concessions et se battre. (...) On aurait pu évoluer ensemble. Mais fallait-il encore l'envie et le désir d'y arriver. Tout le monde peut prétendre vouloir des enfants et construire une famille, mais il faut se donner les moyens", a-t-elle précisé. On comprend donc aucun retour en arrière n'est possible entre les deux candidats, qui étaient compatibles à 77%.