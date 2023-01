Melody (Y a pas que les grands qui rêvent) mariée et maman : sa nouvelle vie loin du star-system

Sa chanson est dans la tête de toute personne francophone âgée d'environ quarante ans : Y a pas que les grands qui rêvent est un tube de l'année 1989 interprété par l'adolescente Melody, désormais âgée de 46 ans depuis ce 20 janvier 2023. Qu'est devenue l'interprète aux longs cheveux et à la voix aussi jolie que puissante après la sortie de son album Danse ta vie en 1991, resté dans l'oubli ? C'est loin des projecteurs que la quadragénaire mène désormais sa vie, reprenant son vrai nom, Nathalie Lefebvre. Deux personnalités avec qui elle a collaboré avec elle avaient donné de ses nouvelles.

Guy Carlier, auteur du texte de cette chanson inoubliable, avait apporté des éclairages sur Mélody, lors de l'émission Les Pieds dans le plat sur Europe 1 en 2016 : "Elle s'est complètement retirée du métier. Elle a une vie de famille très équilibrée. [Je suis] probablement un des seuls à avoir gardé un contact, mais très lointain maintenant. Elle est mère de famille et vit en Belgique."

Selon Télé-Loisirs, Orlando, frère de Dalida et qui a produit la jeune fille, elle a ouvert une boutique de lingerie. "A sa majorité, elle a débloqué ses royalties pour ouvrir un magasin de vêtements", racontait en 2013 Orlando. Le site a apporté d'autres hypothèse : elle travaillerait dans le domaine de l'aide sociale, à Tournai, voire qu'elle aurait un engagement local dans un parti politique centriste. D'autres voix assurent qu'elle s'est mariée avec un garagiste en 2004 et a eu un petit garçon. Mais n'essayez pas de la contacter pour en savoir plus. "Elle s'occupe de sa famille et ne veut plus parler à la presse", avait affirmé Orlando.

La flamme ravivée par une autre

Il fût un temps, le cadet de Dalida avait été contacté par Mélody pour reprendre la musique. "Elle m'a téléphoné il y a quelques années pour savoir si elle avait une chance de pouvoir revenir dans ce métier. Je lui ai dit que la porte était ouverte mais que les choses avaient beaucoup changé et ça en est resté là", avait-il déclaré à Télé-Loisirs. Ce sera une autre qui fera revivre ce titre, Valentina. Cette participante de The Voice Kids et de Kids United - Nouvelle Génération a repris le tube en 2021.