Meurtre de Federico Aramburu : Loïk Le Priol arrêté en Hongrie, il avait tout prévu pour passer la frontière

C'est une histoire qui a bouleversé le monde du rugby et bien au-delà... Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, l'ancien rugbyman Federico Aramburu a trouvé la mort dans le VIe arrondissement de Paris. Après une soirée arrosée avec des amis , l'Argentin de 42 ans a eu une altercation avec un groupe d'individus et la situation a dérapé. Après être partis, deux hommes sont revenus avec des armes et ont tiré sur l'ancien sportif, le touchant mortellement au niveau du dos.

Les trois individus suspectés d'avoir joué un rôle dans cet assassinat ont pris la fuite et assez rapidement, le profil de Loïk Le Priol est apparu comme le suspect numéro un. Ancien membre du GUD (Groupe union défense), une organisation étudiante française d'extrême-droite, ce jeune homme de 27 ans est connu comme un militant très violent connu de la police. Après avoir fui la France samedi, il a été intercepté mardi soir au poste-frontière de Zahony, dans le nord-est de la Hongrie, tout près de l'Ukraine. Après son arrestation, ce dernier a expliqué à la police hongroise qu'il avait "une formation militaire" et que son but était de se rendre "en Ukraine pour se battre", comme le rapporte L'Equipe .

Les trois suspects principaux interpellés

Loïk Le Priol souhaitait donc aider les Ukrainiens dans la guerre qui les oppose aux Russes si l'on en croit ses dires. Les autorités hongroises ont également trouvé trois couteaux dans sa voiture au moment de la fouille. Désormais, les trois principaux suspects ont été interpellés après l'arrestation dans la journée de samedi de celle qui serait la compagne de Loïk Le Priol. La jeune femme de 24 ans a été présentée mardi à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris qui l'a mise en examen pour "complicité d'assassinat" et "refus de remettre la convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie", selon l'AFP. Enfin le troisième suspect, Romain Bouvier, 31 ans, a lui été interpellé hier dans la Sarthe par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Nantes.

Loïk Le Priol et Romain Bouvier restent présumés innocents jusqu'au jugement définitif de cette affaire.