Meurtre de Federico Aramburu : une femme suspectée et placée en garde à vue

C'est une histoire bien triste qui s'est déroulée en fin de semaine dernière. Montée à Paris pour assister samedi soir au match entre la France et l'Angleterre au Stade de France, l'ancien rugbyman professionnel Federico Aramburu avait décidé de faire la fête jusqu'à tard le vendredi précédant le match. Après une altercation avec un groupe d'individus, la situation a dégénéré et au petit matin, un homme a abattu de plusieurs balles l'ancien joueur de Biarritz et Perpignan.

D'après les dernières informations, le principal suspect dans l'assassinat de Federico Aramburu serait Loïk Le Priol, un militant d'extrême droit et ancien membre du Gud (Groupe union défense). Ce dernier n'était pas seul au moment des faits puisqu'un complice et toujours activement recherché, mais d'après les informations de l'AFP, une jeune femme, soupçonnée d'avoir participé au meurtre de l'ancien rugbyman a été interpellé dans la journée de samedi.

La jeune femme serait la conductrice du véhicule

Toujours d'après leurs informations, elle a été placée en garde à vue et s'y trouvait encore ce lundi matin. La jeune femme âgée de 24 ans serait la conductrice de la voiture qui a poursuivi Federico Aramburu et dans laquelle se trouvait Loïk Le Priol et son complice, qui sont suspectés d'avoir tiré sur l'Argentin de 42 ans à proximité de la brasserie Le Mabillon, située dans le XIe arrondissement de Paris et où l'intercation entre les deux groupes à eu lieu. Pour l'heure, deux autres individus sont toujours activement recherchés par les enquêteurs de la brigade criminelle.

Après l'embrouille entre les deux groupes, les suspects sont partis du bar avant de revenir avec un véhicule et de tirer plusieurs coups de feu. Touché à plusieurs reprises, Federico Aramburu a succombé à ses blessures avant l'arrivée des secours.

Loïk Le Priol reste présumé innocent jusqu'au jugement définitif de cette affaire.