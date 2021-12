Meurtre de la soeur de Serena et Venus Williams : révélations sur la tragique histoire, la famille Williams chargée

Le film La méthode Williams, inspiré de l'histoire des deux soeurs, Serena et Venus, ainsi que de leur père, Richard Williams, incarné par Will Smith, vient tout juste de sortir au cinéma. Dans cette histoire, on découvre comment celui que l'on surnomme King Richard a tout mis en oeuvre pour que ses filles deviennent les immenses championnes de tennis qu'elles sont aujourd'hui. Si les choses vont pour le mieux aujourd'hui pour les deux sportives, tout n'a pas toujours été rose dans leur vie. Un évènement les a profondément marqué, la mort de leur demi-soeur, Yetunde Price, en 2003.

La jeune femme de seulement 31 ans est fatalement touchée lors d'une fusillade alors qu'elle se trouve avec son compagnon de l'époque, Rolland Wormley, à Los Angeles. Aujourd'hui, ce dernier a décidé de se confier au média américain The Post sur cette tragédie qui le hante toujours et il a une dent contre les Williams. "Peu de gens ont entendu ma version de l'histoire. C'est vraiment bizarre. La vérité c'est que la famille Williams ne m'a pas seulement mis dans les toilettes, mais ils ont également tiré la chasse d'eau", affirme-t-il.

J'ai été envoyé en enfer à la minute où j'ai perdu Tunde

Pour comprendre son histoire, au moment de la fusillade qui a coûté la vie de Yetunde, Rolland a dans un premier temps était suspecté d'avoir quelque chose à voir dans l'histoire. "J'ai été envoyé en enfer à la minute où j'ai perdu Tunde, lâche-t-il. Sa famille pensait que j'avais quelque chose à voir avec ça". Alors qu'il explique avoir célébré l'anniversaire de Yetunde le mois d'avant sa mort avec les familles Price et Williams, Rolland Wormley assure qu'ils l'ont fait taire à la suite de cette histoire.

Rolland Wormley se souvient de cette nuit du 30 avril 2003 comme si c'était hier. Yetunde était venue le chercher chez un ami dans le quartier chaud de West Compton avant minuit. "J'ai vu un mec attendre sur le côté d'une maison... il avait quelque chose dans les mains et il a tiré sur nous", se remémore-t-il, avant de poursuivre : "J'ai immédiatement attrapé la main de Yetunde et j'ai appuyé sur l'accélérateur (...) La vitre arrière était en mille morceaux. Je m'arrête. Je soulève Tunde et du sang coule. Je ne sais pas d'où vient l'impact et je commence à paniquer".

S'ils l'avaient emmené immédiatement à l'hôpital, elle serait peut-être encore en vie

Rolland se rend alors chez sa mère et appelle la police. Il va rapidement être arrêté pour suspicion d'attaque à main armé, alors que Yetunde avait besoin d'aide à ce moment-là, selon ses dires. "Ils l'ont laissée dans la voiture alors qu'elle était encore vivante (...) s'ils l'avaient emmené immédiatement à l'hôpital, elle serait peut-être encore en vie", regrette-t-il.

La famille Williams n'a pas souhaité répondre aux allégations de Rolland Wormley, mais Serena s'est livrée sur la mort de sa demi-soeur récemment. Yetunde apparaît dans le film, une véritable épreuve pour la mère d'Olympia. "Je crois que j'ai pleuré à chaque instant, à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran", a-t-elle raconté lors d'une entrevue.