Meurtre de Magali Blandin : fin tragique pour son mari, qui l'a tuée à coups de batte de baseball

Il était le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Magali Blandin, et avait reconnu l'avoir tuée à coups de batte de baseball. Jérôme Gaillard s'est suicidé ce lundi 1er novembre 2021, comme le révèle BFMTV, de sources concordantes.

Le mari de Magali Blandin - mis en examen pour meurtre et en détention depuis sept mois - s'est pendu en prison. L'homme faisait pourtant l'objet d'une étroite surveillance, impliquant une surveillance médicale et psychologique depuis son arrivée en prison. Les rondes étaient fréquentes pour éviter un drame tel qu'un suicide. Jérôme Gaillard a réussi à échapper à ces rondes et a mis fin à ses jours.

Âgée de 42 ans, éducatrice spécialisée et mère de 4 enfants, Magali Blandin était devenu la cible à abattre pour son mari le jour où elle a pris la décision de le quitter. Elle avait quitté le domicile en septembre 2020 alors que le couple était en instance de divorce. Une discussion très houleuse l'avait poussée à faire ses valises.

Portée disparue le 11 février dernier à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), Magali Blandin avait été retrouvée le 20 mars près de Rennes, sans vie. Son corps avait pu être localisé après que son mari a avoué l'avoir tuée à coups de batte de baseball. Près à tout pour éliminer sa femme, Jérôme Gaillard avait tenté d'embaucher des tueurs à gages géorgiens pour exécuter sa femme en l'échange de la somme de 20 000 euros. Le macabre projet a échoué et le mari de Magali Blandin l'a alors fait lui-même, épaulé par ses parents, Jean et Monique Gaillard, qui ont été mis en examen pour tentative de complicité de meurtre par conjoint et complicité de meurtre par conjoint.