Meurtre de Nathalie Maillet : l'émotion de son ami Christophe Dechavanne, "choqué"

Nathalie Maillet, une Française de 51 ans qui était à la tête depuis 2016 du circuit belge de Spa-Francorchamps, a été assassinée à son domicile de Gouvy par son mari Franz Dubois, le dimanche 15 août 2021. Ce dernier lui a tiré dessus puis s'est suicidé. Il l'aurait retrouvée au lit avec sa maîtresse, Ann Lawrence Durviaux, elle aussi tuée par balles. Un drame qui a notamment fait réagir Christophe Dechavanne.

En effet, si l'animateur télé et producteur de spectacles a pris la parole c'est parce qu'il connaissait de longue date le couple formé par Nathalie Maillet et Franz Dubois ; ils étaient mariés depuis dix-sept ans. "Choqué et attristé ... aussi. Frantz Dubois fut mon 1er Team manager en Belgique :( et Nathalie avec qui j'étais au tél vendredi pour parler du Gp F1 la boss de SPA. Mes douces pensées à ses proches et à ses équipes", a écrit l'ancien présentateur de La Roue de la fortune sur son compte Twitter, lundi 16 août. Il réagissait à une publication hommage de Jean Todt.

En effet, Christophe Dechavanne avait fait une excursion par le monde des courses automobiles en parallèle de sa carrière à succès sur le petit écran. Une démarche sportive entamée dès 1992 en participant à la coupe Caterham dans les Pyrénées-Atlantiques. Par la suite, il participera à plusieurs reprises aux championnats de France et de Belgique de Supertourisme, ainsi qu'à la Porsche Carrera Cup France. Il avait également pris part aux premières éditions du Trophée Andros. La carrière automobile de Christophe Dechavanne l'avait également amené à participer aux mythiques 24 Heures du Mans et aux 24 Heures de Spa. C'est donc pendant cette période qu'il s'était lié d'amitié avec Franz Dubois, préparateur automobile.