Michael Bublé : Rares images de sa fille Vida, après les lourdes accusations

Pour faire face au confinement, Michael Bublé et sa femme Luisana Lopilato ont choisi d'allier leurs forces et leur popularité en animant, ensemble, des live sur les réseaux sociaux. Lui est connu à l'international avec sa carrière de crooner, tandis que Luisana Lopilato est plus spécifiquement populaire en Amérique latine..

Le chanteur canadien de 44 ans et la chanteuse et actrice argentine de 32 ans proposent quotidiennement des vidéos en direct. Une thématique différente chaque jour. De la cuisine le lundi, des exercices le mardi, du divertissement le mercredi, des jeux le jeudi, un récapitulatif quotidien et une session question et réponses le vendredi. Michael Bublé et son épouse sont vraiment très organisés !