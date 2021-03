Michaël Cohen (Gloria) : Sa relation passée avec une célèbre Miss France

Depuis toujours, les couples de stars passionnent les foules. Michaël Cohen en a d'ailleurs fait rêver plus d'un à ce niveau puisqu'il a plusieurs fois vécu de belles relations avec des personnalités bien connues du grand public. Comment ne pas citer par exemple Emmanuelle Béart, avec qui il a été marié de 2008 à 2011. Ensemble, ils ont même adopté Surifel, un petit garçon Éthiopien aujourd'hui âgé de 12 ans.

Mais Michaël Cohen compte une autre conquête de choix, une Miss France ! Et oui, en 2015, l'acteur a commencé a fréquenter Malika Ménard, couronnée en 2010. Le couple a eu beau chercher la discrétion, leurs gestes tendres et regards amoureux lors d'apparitions publiques ont eu vite fait de les trahir. Et après plusieurs mois d'amour, Malika Ménard confirmait timidement être très éprise de son chéri. "J'ai quelqu'un dans la tête et dans le coeur", déclarait-elle dans le magazine Public en 2016. Elle a même eu l'opportunité de rencontrer son fils adoptif !

Malheureusement, l'amour n'aura duré que deux ans pour les tourtereaux. La reine de beauté vendait la mèche en 2017 dans les pages de Closer. "Je suis célibataire, voilà ! J'en ai marre !", avouait-elle. Elle avait réussi à rebondir auprès d'un autre artiste, un chanteur cette fois, Ycare révélé par l'émission Nouvelle Star. Mais leur relation n'aura là encore pas tenue. Et en décembre 2020, la jolie brune de 33 ans a surpris tout le monde en officialisant avec son nouveau chéri, Christophe, dans Tous en cuisine.

De son côté, Michaël Cohen a été aperçu dans les tribunes du tournoi de tennis Roland-Garros à Paris en octobre 2020 au côté d'une mystérieuse blonde, laquelle serait sa nouvelle compagne.