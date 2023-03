Michael Schumacher : Son fils Mick partage une tendres photo d'eux deux, l'émotion s'empare des internautes

C'est une histoire qui a fait rêver des millions de fans à travers le monde, mais malheureusement, le rêve s'est achevé un peu vite pour Mick Schumacher. Pour la saison 2021, l'écurie américaine Haas a fait le choix de prendre le jeune homme comme pilote pour l'une de ses deux voitures. Un choix certainement guidé par les performances du jeune homme de 23 ans, mais peut-être aussi par sa filiation, puisqu'il n'est autre que le fils de l'une des plus grandes légendes du sport automobile, Michael Schumacher. Au volant d'une voiture pas vraiment calibrée pour inquiéter les meilleurs, le beau blond n'a pas eu les résultats escomptés et après deux saisons, il a été remercié.

Devenu pilote d'essai pour Mercedes Grand Prix, Mick Schumacher espère certainement retrouver un baquet dans les prochaines années en Formule 1, mais la concurrence s'annonce rude. Il aura certainement du mal à atteindre un jour le palmarès de son père, 54 ans et 7 titres de champion du monde à son actif. Touché par un terrible accident de ski en décembre 2013, alors qu'il est à Méribel (Savoie), Michael Schumacher n'est plus réapparu publiquement depuis et il est encore aujourd'hui difficile de connaître l'état de santé de l'Allemand. Malgré tout, ses proches, à commencer par sa femme Corinna et sa fille Gina Maria, continuent de s'occuper de lui et de lui rendre de beaux hommages, notamment sur les réseaux sociaux.

Un ami commun très célèbre

Un autre pilote allemand est entré au panthéon de la Formule 1 et il s'agit de Sebastian Vettel. À 35 ans, celui que l'on surnomme Baby Schumi a remporté le championnat du monde à 4 reprises et il vient tout juste de prendre sa retraite. Un pilote qui a commencé en 2007 et qui a donc connu Michael Schumacher, mais également son fils, comme il l'a montré sur son compte Instagram. "L'amitié, d'une génération à une autre", écrit-il sur une publication partagée avec Mick sur Instagram. On peut voir Sebastian Vettel, tout jeune, au côté de l'ancien pilote de la Scuderia Ferrari, puis, plus récemment avec son fils. "Merci ! Je vais pleurer pour les 4 ou 5 prochains jours", écrit un internaute, qui résume bien le sentiment général dans les commentaires.