Michaël Youn et Audrey Fleurot, Muriel Robin et Pierre Arditi... : les couples inédits formés pour "Ils s'aiment... enfin presque"

C'est un bel anniversaire que TF1 s'apprête à célébrer. Celui des 25 ans de la pièce Ils s'aiment, mise en scène par Muriel Robin et coécrite avec Pierre Palmade. Ce dernier y jouait avec Michèle Laroque. Cette oeuvre est devenue une trilogie culte avec les suites Ils se sont aimés, et Ils se re-aiment. Ainsi, Carson Prod et 13-34 Productions ont souhaité l'adapter à la télévision, avec la permission de l'épouse d'Anne Le Nen et Pierre Palmade, pour un unitaire baptisé Ils s'aiment... enfin presque ! "Je connaissais les auteurs Agnès Boury et Thomas Maurion, en charge de l'adaptation, et nous leur avons fait une confiance totale", a confié ce dernier à Télé Star. Et le résultat sera dévoilé ce lundi 18 avril 2022.

Pour ce projet d'ambition, les téléspectateurs de la première chaîne ne verront pas le couple Pierre Palmade/Michèle Laroque à l'écran. Pour l'occasion, cinq couples inédits ont été formés afin de proposer un florilège des sketches emblématiques des pièces de théâtre, réadaptés pour le petit écran. Ainsi, les téléspectateurs auront le plaisir de voir Muriel Robin se disputer avec Pierre Arditi. Audrey Fleurot et Michaël Youn seront au centre d'une histoire d'infidélité avant leur mariage, tandis que Claudia Tagbo et Florent Peyre feront tout pour réussir leur séparation. Quant à Pierre Palmade et Carole Bouquet, ce sont les relations avec les beaux-parents qui seront au coeur de leur histoire. Michèle Laroque tentera de convaincre Arnaud Ducret de sa légitimité derrière un volant.

Tous résident dans le même immeuble géré par le concierge François Berléand qui, avec la femme de ménage Julie Depardieu, observe ces couples au quotidien mouvementé. Le réalisateur Hervé Brami a aussi eu le plaisir de diriger le regretté Jean-Pierre Pernaut et son épouse Nathalie Marquay. Line Renaud, la compagne de Muriel Robin Anne Le Nen, Frédérique Bel, Norman, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, Nikos Aliagas, Claire Nadeau, Tom Villa, Elie Semoun, Bénabar, Nicole Calfan et Julie Ferrier complètent ce casting cinq étoiles. Le tournage s'est déroulé en octobre dernier en région parisienne... en seulement douze jours. "En gros ça fait deux jours par couple", a précisé le réalisateur à Télé Magazine. "Il a fallu trouver la thématique principale, à savoir la mauvaise foi et tous les petits travers du couple. J'ai ensuite imagine le duo François Berléand et Julie Depardieu comme fil rouge, deux anges gardiens s'efforçant de rabibocher tout le monde", a poursuivi Hervé Brami.

Pierre Palmade et Muriel Robin en confiance

Pierre Palmade et Muriel Robin, les parents historiques de cette histoire, étaient donc des "comédiens lambda" et ont donné leur totale confiance aux équipes. Pour preuve, l'humoriste, actrice, réalisatrice et metteuse en scène française de 66 ans n'a pas ressenti le besoin de lire le scénario en amont. "Quand on voit les personnages incarnés, ça nous fait quelque chose de particulier. J'ai hâte d'être devant ma télé le soir de la diffusion pour voir comment les auteurs ont 'retricoté' tout ça", a-t-elle confié à Télé Magazine.

Interrogé par nos confrères de Gala (édition du 14 avril), Pierre Palmade a reconnu qu'à l'époque où Muriel Robin et lui ont écrit Ils s'aiment, ils ne savaient pas ce que c'était le couple. Ils se sont donc inspirés de gens autour d'eux "qui s'engueulaient". "Depuis, j'ai vécu des histoires d'amour et si je devais à nouveau écrire sur le même thème, il y aurait moins de disputes. Je mettrais un peu plus de tendresse, de jolis moments et de bouquets de fleurs", a avoué l'homme de 54 ans. Mais qu'importe puisque leurs histoires ont eu beaucoup de succès au théâtre, de quoi le rendre fier. "J'aurais fait un truc culte dans ma vie. C'est très intimidant, je rougis quand on me le dit", a-t-il conclu.