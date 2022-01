Michel Boujenah raconte sa liaison torride avec une amie de sa mère !

La vie sentimentale des stars fascine leurs nombreux fans. Michel Boujenah fait aux siens une surprenante confidence. Il révèle avoir eu une liaison torride avec une amie de sa mère, sur qui il fantasmait déjà pendant son enfance.

C'est dans le podcast Dans le rétro animé par Déborah Grunwald et diffusé sur France Bleu que Michel Boujenah est revenu sur cet épisode marquant de sa vie d'homme. Le héros des pièces de théâtre Les Adieux des Magnifiques et Inconnu à cette adresse a confié avoir eu une liaison avec une amie de sa mère. Cette femme, prénommée Muriel, Michel Boujenah l'a connue enfant. Elle passait ses vacances en leur compagnie en Tunisie, au début des années 60.

"Elle arrivait à la maison au bord de la mer, elle était en maillot sur la plage, et à chaque fois qu'elle passait devant moi, je lui mettais une claque sur les fesses", s'est souvenu Michel Boujenah. Il l'a retrouvée bien des années plus tard, en 1980, par le plus grand des hasards. Le comédien alors âgé de 28 ans la croise Boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils dinent ensemble. Après quelques jours, Muriel le surprend chez lui et lui déclare : "Fais moi tout ce que tu as envie."

"Grâce à ça, je n'ai jamais été un détraqué. La découverte des femmes et du plaisir est venue tard, mais la vraie découverte de tout c'est à ce moment-là. Ça a été tellement joli, harmonieux, tendre et respectueux. Ça a été un moment très important dans ma vie."

Dans son épisode de Dans le rétro, Michel Boujenah évoque un autre passage important de sa vie, à savoir son mariage à Isabelle Luzet. Ils sont parents de deux enfants, un garçon et une fille prénommés Joseph et Louise. En juin dernier, Michel Boujenah et sa fille de 21 ans ont fait une rare apparition à deux au Festival CINEROMAN, à Nice. Ils y avaient assisté à la projection du film Boîte noire de Yann Gozlan, un thriller avec André Dussollier, Lou de Laâge et Pierre Niney.

