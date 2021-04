Michel Cymes victime d'usurpation d'identité : un calvaire au quotidien, il dénonce

C'est un fléau qui touche de plus en plus de personnalités. Avec la démocratisation des réseaux sociaux, de plus en plus de stars sont victimes d'usurpation d'identité. Chez ceux dont les fans sont très jeunes ou des seniors, les usurpateurs n'hésitent pas arnaquer des personnes vulnérables. Dernière affaire en date : un vendeur de pilules amincissantes a utilisé l'image de Michel Cymes en créant un photomontage piètrement réalisé.

"Cette histoire me rend dingue ! Surtout vis-à-vis des gens qui me font confiance. Ces produits, on ne sait même pas ce que c'est. Des gens m'interrogent sur les qualités de ces pilules, d'autres se plaignent de ne jamais les avoir reçues... Comme si c'était moi qui préparais les colis !", s'irrite-t-il auprès du Parisien.

Encore aujourd'hui, Michel Cymes est victime de ces appels intempestifs de clients mécontents. Pourtant, l'année dernière, le médecin du PAF avait bien essayé d'enterrer cette réputation en tournant une vidéo pour les réseaux sociaux et en faisant part d'un communiqué de presse. Rien n'y fait.

Sur Instagram ou Facebook, de nombreuses personnalités ont été victimes du même genre d'usurpation d'identité. "Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à avoir une réponse des plates-formes sur lesquelles ces fausses informations circulent", a regretté l'entourage de Jenifer auprès du Parisien.

Laurence Boccolini, Squeezie, JoeyStarr, Jean-Baptisme Guégan, Amel Bent, Lolita Séchan, Olivier Dion, Cristina Cordula... Tant de personnalités ont vu leur identité volée à des fins commerciales. Résultat : elles se retrouvent inondées de messages de clients non satisfaits leur demandant des comptes. Alertée sur ce phénomène de plus en plus présent sur internet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) confirme avoir reçu "plusieurs signalements très récents sur des faits proches". La fin d'un calvaire ?