Michel Drucker : Sa femme Dany Saval pas la bienvenue, il l'a "imposée" malgré une véritable "emprise"

Avec une vie et une carrière aussi remplie, Michel Drucker a de quoi écrire des dizaines de livres. En octobre 2013, l'animateur avait déjà sorti un ouvrage intitulé De la lumière à l'oubli, dans lequel il racontait l'essentiel de sa vie. Entre ses amitiés, ses projets professionnels et son amour pour sa femme, le célèbre présentateur de Vivement Dimanche n'hésite jamais à se confier. Sa femme Dany Saval est d'ailleurs très souvent l'objet de ses confidences médiatiques et littéraires.

À l'école, Michel Drucker était un cancre. Pointé du doigt par ses parents, il se sent rapidement sous leur emprise et fait tout pour les rendre fiers malgré un parcours scolaire catastrophique. C'est donc très jeune qu'il décide de fuir le foyer familial pour travailler et prouver sa valeur. "Le plus fort des paradoxes, c'est qu'Abraham Drucker aura nourri toute ma vie. À cause de et grâce à lui, j'ai eu la niaque de m'acharner et de me structurer, moi qui étais voué à l'échec. Depuis cette minute d'arrachement où, tout jeune, je me suis sauvé de Vire, je n'ai plus cessé de travailler", raconte-t-il dans les pages de son livre. Malgré tout, le jeune Michel restera sous la domination de ses parents pendant très longtemps. Il aura fallu qu'il rencontre une femme, LA femme de sa vie, pour enfin prendre son envol.

Elle m'a aidé à sortir de leur emprise

Fou amoureux et marié en secret à Las Vegas, Michel Drucker rentre en France et présente sa bien-aimée à ses parents. À en croire les mots de l'animateur, Dany Saval n'a malheureusement pas été très bien accueillie par la famille. Mais qu'à cela ne tienne, le célèbre présentateur était cette fois bien décidé à prendre le pas sur ses parents. "Quand j'ai rencontré Dany, j'ai trouvé la femme idéale et l'ai imposée à mes parents", se souvient-il.

En quelques mois seulement, son amour pour la belle blonde lui permet de se détacher de l'autorité familiale. Néanmoins, Michel Drucker a toujours conservé une véritable admiration pour ceux qui lui ont donné la vie. "Même si elle m'a aidé à sortir de leur emprise, tous deux restent le moteur de mon destin. Les deux premières stars de ma vie, ambivalentes comme le sont les stars", affirme-t-il ensuite. Un amour à toute épreuve...