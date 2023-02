Michel Drucker témoin d'un "comportement limite" d'une figure connue "avec une hôtesse de l'air", son souvenir amer

En 2013, dans son livre De la lumière à l'oubli, Michel Drucker s'était confié sur ces "artistes" et ces "personnalités" qu'il aurait préféré ne jamais "rencontrer". À commencer par l'explorateur Jacques-Yves Cousteau, dit plus communément le commandant Cousteau. D'après lui, ce "héros national", mort le 25 juin 1997 à Paris, "ne réchauffait pas une belle âme". L'animateur de Vivement Dimanche donnait notamment un exemple pour appuyer ses propos.

"Dans les coulisses d'un spécial 'Champs-Élysées', l'équipe et moi l'avons vu, effarés, révéler une nature bien différente de sa renommée. En rentrant d'Australie où il m'avait reçu à bord de la Calypso, j'avais déjà été témoin de son comportement limite avec une hôtesse de l'air...", avait-il alors révélé, avant d'ajouter : "Heureusement pour 'le Commandant', la plupart de ses admirateurs ne l'auront connu qu'en image".

Gérard Depardieu proche du suicide

Il n'en pensait pas moins du chanteur Gilbert Bécaud, un artiste à l'"ego surdimensionné". "Avec Françoise Coquet, on était des jeunes producteurs le dimanche après-midi. On lui avait proposé de faire trois chansons. C'était magnifique. Mais, il a voulu faire une quatrième chanson. On a alors dit à Bécaud: 'Écoutez il n'y a pas la place'. Et là, il a pris le conducteur de l'émission et a dit: 'Qui c'est celui là' - c'était un jeune inconnu. 'Il est jeune, il a le temps'. Ce jeune chanteur, c'était Yves Duteil", s'était notamment souvenu l'époux de Dany Saval, à qui il avait d'ailleurs dédicacé ce livre.

Un ouvrage dans lequel il s'était également rappelé d'une terrible anecdote au sujet de Gérard Depardieu : Je pense à Depardieu, le colosse, l'Orson Welles du métier qui a provoqué l'opinion (...) Plus on est aimé, plus on veut l'être, cette spirale est sans fin dans nos métiers. Et j'entends encore Gérard me balancer dans un souffle en sortant de mon plateau alors que je lui déconseillais d'enfourcher sa moto : 'De toute façon, je vais bientôt rejoindre Guillaume (son ainé, décédé le 13 octobre 2008 à l'âge de 37 ans, ndlr)...'".



De sombres souvenirs de la part de Michel Drucker, lui qui, pour rappel, avait récemment été admis à l'hôpital pour effectuer des examens médicaux.