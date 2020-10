Michel Leeb pleure Éric Assous : mots d'amour à l'auteur "d'exception" décédé

Le grand et beau sourire de Michel Leeb est en berne. Le comédien de 73 ans a perdu un homme de talent qui lui était très cher : Éric Assous. L'auteur et scénariste est décédé lundi 12 octobre 2020 à Paris, à l'âge de 64 ans, d'une longue maladie.

La triste nouvelle a été annoncée à l'AFP par le producteur et metteur en scène Philippe Hersen, ami de la famille. Auteur et scénariste de nombreuses pièces de théâtre et de films dont Les Montagnes russes avec Alain Delon et Bernard Tapie (2004), Éric Assous avait été récompensé par deux Molières de l'auteur francophone en 2010 et 2015 pour les pièces L'Illusion conjugale et On ne se mentira jamais. Il avait également été consacré en 2014 par le Grand prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre dramatique.

Ce talent exceptionnel, Michel Leeb promet de continuer à le faire vivre. Touché par la mort d'Éric Assous, il lui a rendu hommage sur Instagram, avec un portrait de lui et ces mots poignants : "Cher Eric Assous, ta disparition soudaine me dévaste. Nous jouerons tes pièces toujours. Je jouerai Inavouable et triompherai pour toi. Je t'embrasse, je t'aime." Michel Leeb rejouera en effet Inavouable dès le 11 novembre prochain à la Comédie des Champs-Elysées, au côté de Fanny Cottençon. Il a joué cette pièce par le passé avec Véronique Jannot. Elle avait notamment été diffusée sur C8.