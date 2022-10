Michel Leeb, sa fille Fanny touchée par un cancer du sein : "Ça me fout les frissons quand j'en parle"

Michel Leeb admet que sa famille a traversé une période particulièrement douloureuse face à ce fléau qui a frappé son aînée : "On a traversé des moments extrêmement périlleux, dangereux et qui sont pour des parents tout à fait... C'est très difficile à supporter. Ça m'a ouvert les yeux sur la chose insensée qu'est cette maladie qui provoque un tel séisme dans une famille. Pour moi, dans ma personnalité, ça n'a pas changé grand-chose parce que je suis resté quelqu'un d'assez ouvert au monde, aux choses et aux gens et surtout qui tourne tout en dérision. Mais là, je n'avais pas envie de tourner ça en dérision parce que c'était une bombe."

Interrogé sur son séjour récent en famille au Cap Ferret, il a réagi aux photos Instagram de sa fille Elsa (34 ans) et sa petite-fille. Il a expliqué simplement faire ce que font "tous les gens normaux en famille", à savoir se détendre sur la plage.