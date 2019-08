Michèle Laroque effrayée par son père : "J'allais vomir après tous les repas"

Après les hommes politiques, Karine Le Marchand a décidé de donner la parole à diverses personnalités artistiques dans Une ambition intime sur M6. Le 12 août, dès 21h05, elle recevra la populaire comédienne Michèle Laroque. Le site de Femme actuelle a dévoilé un premier extrait.

La star de 59 ans a notamment évoqué ses relations avec son père, Claude, promoteur immobilier. Un homme qu'elle décrit avec des adjectifs peu flatteurs, se souvenant de sa jeunesse à Nice... "Il était très froid et disait des choses dures. Je l'aimais énormément, mais je sentais que je le décevais toujours. Il me comparait toujours, il disait : 'Oh y a des parents qui ont de la chance !' Il avait envie que je sois la meilleure en tout", a-t-elle confié. Michèle Laroque a pourtant fait de brillantes études puisqu'elle a étudié en partie aux États-Unis et a obtenu une licence de sciences économiques et un diplôme d'études universitaires générales d'anglais.

La compagne de l'ancien ministre des Finances François Baroin a aussi relaté à quel point elle se sentait mal à l'idée de passer à table en présence de son père ! "J'allais vomir après tous les repas, j'avais peur, très peur de lui", a-t-elle dévoilé avec émotion. Par la suite, après avoir mené une brillante carrière et être devenue une femme forte, Michèle Laroque a eu une conversation très franche avec son paternel. "Il m'a dit : 'J'ai été maladroit, j'ai fait des erreurs mais que tu es forte... Que tu es forte ! Que je t'ai rendue forte !' Et c'est vrai qu'il m'a rendue forte...", a-t-elle reconnu.

Nul doute que Michèle Laroque, que l'on retrouve actuellement au cinéma dans la comédie Premier de la classe, a toutefois eu une approche différente avec sa propre fille, Oriane Deschamps, née en juillet 1995 de son mariage passé avec Dominique Deschamps...

Thomas Montet