Michèle Laroque : Sa belle-fille Constance, sublime dans une mini robe satinée, réchauffe le dancefloor !

Depuis déjà de nombreuses années, Michèle Laroque partage la vie de l'homme politique François Baroin. Avant de vivre cette romance avec la comédienne, le maire de Troyes a écrit d'autres chapitres dans sa vie amoureuse auparavant, lui qui était marié à Valérie Broquisse, une journaliste, présentatrice et photographe avec qui il s'est marié en 1991. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Jules, né en 1991, Constance, née en 1992 et Louis, né en 1995. Constance Baroin, 30 ans, s'est encore illustrée sur Instagram dans une ravissante tenue. On la découvre dans une mini robe blanche portefeuille satinée, au décolleté interminable.

La fille de François Baroin, vraie modeuse, enflamme le dancefloor et entame une danse survoltée, dans cette vidéo publiée par un ami à elle, Félix. Post qu'elle avait partagé avant de finalement le supprimer sur son compte. Lorsqu'elle ne s'enjaille pas sur des sons électro, la belle-fille de Michèle Laroque suit des études dans une école de commerce et évolue dans la production et la photographie selon sa bio sur Instagram. Et dans sa vie amoureuse, elle est une jeune femme comblée. Elle a en effet dévoilé sur Instagram quelques fois le couple qu'elle forme avec un certain Simon Vasseur, mannequin pour l'agence Nouvelle Ere. Il travaillerait également pour le compte d'un collectif événementiel, Imagine Family.