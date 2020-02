Micheline Dax : Son corps brûlé dans un charnier, sa volonté non respectée ?

Des milliers de dépouilles étaient détenues dans des conditions indignes au coeur de Paris. C'est ce qu'avait révélé L'Express en novembre dernier. L'université Paris-Descartes accueillait jusqu'en janvier 2018 les restes de personnes ayant voulu donner leur corps à la science. "Cadavres par dizaines", "abîmés, noircis", sacs poubelles débordants "de morceaux de chair", nos confrères racontaient ces conditions "indécentes" de ce véritable charnier.

Le Point apprend le 7 février 2020 que 35 familles ont décidé de déposer plainte contre l'université parisienne après le scandale de ces corps abandonnés. Parmi les plaignants, on retrouve Véronique Lafond, fille de Micheline Dax, populaire comédienne et chanteuse morte à 90 ans en 2014, connue notamment pour être la voix de Miss Piggy dans Le Muppet Show.

"Son rapport à la mort était très particulier. Orpheline de mère très jeune, elle n'était pas croyante et n'assistait plus depuis longtemps aux enterrements. Faire don de son corps à la médecine est quelque chose dont elle parlait discrètement depuis longtemps. Elle me disait qu'au moins, là, elle serait utile à l'humanité", explique Véronique Lafond au Point, avant de revenir sur le transfert du corps de sa mère à l'université. "Elle est décédée un dimanche, elle a été emmenée le lendemain pour le centre du don des corps de l'université Paris-Descartes en échange de sa carte de donneur, et ça a été fini", poursuit-elle.

"Les corps sont tous brûlés en même temps"

Véronique Lafond dénonce le manque d'informations dont les familles disposent. "Lorsque j'ai téléphoné, on m'a fait comprendre que je n'avais pas à en savoir davantage. On m'a simplement dit qu'elle était dans une chambre froide, et que l'on me préviendrait de la date de l'incinération, si on avait le temps, puis on m'a raccroché au nez", raconte la fille de Micheline Dax, qui dit avoir su quelques mois après que sa maman avait été incinérée. Elle n'a malheureusement pas pu disperser ses cendres, "car les corps sont tous brûlés en même temps."

Le pire dans tout ça, c'est que Véronique Lafond ne sait pas si la volonté de sa mère Micheline Dax d'être utile à l'humanité a été respectée. "Je ne sais pas si la volonté de ma mère a été respectée, puisque les corps étaient inutilisables parce qu'ils étaient pourris, certains étaient entreposés dans un couloir", déplore-t-elle. Véronique Lafond dit simplement vouloir connaître "la vérité sur ce que l'on a fait des volontés de nos familles". "Nous voulons une traçabilité sur les dons des corps", conclut-elle.