Michou et Elsa Bois en couple ? Un mensonge révélé !

Ils se sont rencontrés dans Danse avec les stars 2021, sur TF1. Sur le parquet, Michou et Elsa Bois formaient un joli couple. Leurs efforts mais aussi leur belle complicité les ont menés jusqu'en finale du célèbre concours de danse ! Et s'ils se sont inclinés face aux duos Bilal Hassani-Jordan Mouillerac et Tayc-Fauve Hautot, Michou et Elsa Bois ont peut-être gagné bien plus. En effet, des rumeurs persistantes les annoncent en couple ! Chris Marques, juré de DALS, a fait une gaffe en direct... et s'explique.

"Marie dit qu'il y a eu bisou. Elle dit qu'elle les a dans les rushes mais qu'ils n'ont pas voulu les montrer", avait-t-il déclaré lors de la grande finale de Danse avec les stars le 26 novembre 2021. "J'ai gagné 100 balles !", avait-il ajouté, faisant référence à un pari. De là, les téléspectateurs se sont affolés ! Cet éventuel bisou entre Michou et Elsa Bois serait la preuve que le jeune youtubeur et sa danseuse seraient bel et bien en couple. En réalité, il n'en est rien ! "J'ai fait une erreur ! J'adore rigoler et j'avais fait un pari avec François et Denitsa. On avait parié qu'il allait se passer quelque chose entre Michou et sa danseuse sauf qu'il ne se passe rien, révèle désormais Chris Marques lors d'une interview accordée à Télépro. Je vois que je suis en train de perdre mon pari alors j'ai commencé à inventer des trucs. La vidéo n'existe pas. J'aurais trouvé ça super mais non il n'y a rien."

Toutefois, le juré n'exclut pas le fait que des relations amoureuses se créent en coulisses entre les personnalités et leurs partenaires. "Ce sont des humains. Je suppose qu'il se passe des trucs. Il y a eu une centaine d'artistes, à un moment donné c'est normal, ce ne sont pas des moines", indique-t-il.

Rappelons que de son côté, Michou s'était déjà expliqué sur cette histoire de bisou en off avec Elsa Bois. "Il n'y a pas eu de bisou encore, lance-t-il lors d'un live. Chris Marques a dit ça pour faire genre qu'il a gagné son pari. C'est ça l'histoire", avait alors déclaré la jeune star des réseaux sociaux lors d'un live avec ses nombreux et fidèles abonnés. Si elle ne s'est pas exprimée à ce sujet, Elsa Bois est désormais libre comme l'air ! En effet, en se lançant dans l'aventure Danse avec les stars, elle était en couple. C'est en novembre dernier que la belle a annoncé sa rupture avec son compagnon Adrien.