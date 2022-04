Michou frappé par Elsa Bois : le couple se déchire pour une histoire de mariage !

Ils formaient un duo dans Danse avec les stars (saison 11, en 2021). Désormais, Michou et Elsa Bois forment un joli couple ! En effet, après avoir enflammé la piste au rythme de sambas endiablées, le youtubeur et la danseuse ne se sont plus quittés, jusqu'à même officialiser leur relation amoureuse sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur de leurs fidèles abonnés. Mais tout n'est pas toujours rose pour les tourtereaux...

Sur TikTok, Michou partage quelques instants de son quotidien, notamment avec sa belle Elsa Bois. Le 25 mars 2022, il se saisit de son compte sur la plateforme de partage de vidéos et publie de nouvelles images. Dessus, il apparaît auprès de sa compagne. Le duo se laisse tenter par un filtre censé annoncer la première lettre du prénom de la personne avec qui Michou célèbrera son mariage. "C'est parti ! Nouveau filtre qui donne l'initiale de la personne que je vais marier", lance le demi-finaliste de DALS. Alors que la jeune femme s'attendait à tomber sur son E, l'algorithme s'arrête sur la lettre R. Visiblement choquée et déçue, Elsa Bois se met à frapper son amoureux ! "Mais ce n'est pas de ma faute", se défend-t-il, hilare. Et de préciser en légende de cette vidéo : "Je ne m'attendais pas a cette réaction !"