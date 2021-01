Michou : Un de ses objets en latex en vente à prix d'or !

Un an après la mort de Michou, un des objets les plus étranges lui ayant appartenu est désormais disponible à la vente. Il s'agit d'une marionnette grandeur nature, entièrement constituée de latex, du plus bel effet.

Qui veut acheter la marionnette de Michou, mise en vente 18000 euros ? https://t.co/YCVI4x7Vet pic.twitter.com/1kJ5vEKhUo — Le Parisien (@le_Parisien) January 25, 2021

Ce n'est pas la première fois qu'un objet de Michou se retrouve à vendre au plus offrant. Par le passé, Sylvio Bolinio avait vendu un foulard appartenant au "prince de Montmartre" pour 400 euros, lors d'un épisode d'Affaire Conclue (France 2). Si personne n'est intéressé par cette drôle de poupée, le mime prévoit de se représenter face aux acheteurs pour une émission spéciale cabaret. Quelques mois après la mort de Michou, l'AFP apprenait que 300 de ses objets fétiches allaient se retrouver aux enchères.

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

Stars dans l'actu Michou Claude Lelouch

En vidéos