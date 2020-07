Mort de Michou : ses biens s'arrachent à prix d'or aux enchères

Vendredi 10 juillet 2020, la nièce de Michou organisait une grande vente aux enchères des affaires de son oncle, dans le but de récolter des fonds pour sauver son célèbre cabaret. Et les fans du célèbre créateur du cabaret transformiste parisien étaient au rendez-vous. La dispersion aux enchères de la collection bleue de Michou est partie pour 565.000 euros, soit le double des estimations.

Michou, de son vrai nom Michel Georges Alfred Catty, est mort le 26 janvier 2020 à l'âge de 88 ans. Il avait ensuite été inhumé au cimetière Saint-Vincent à Montmartre le 31 janvier, en présence de son compagnon Erwan, soutenu par Brigitte Macron, et de ses nombreux amis.

Bibelots, meubles, sculptures, tableaux, vaisselle, cravates et chapeaux, dans tous les tons de bleu, la couleur fétiche de Michou, les 300 lots hétéroclites du catalogue, qui avaient attiré plusieurs centaines de curieux lors des cinq jours d'exposition publique avant la vente, ont tous été vendus. Les principales pièces de son appartement montmartrois avaient été reconstituées dans les salons de la maison de ventes. Selon Catherine Catty-Jacquart, la nièce de Michou, cette dispersion a été organisée "pour faire face aux droits de succession et sauver le cabaret".

L'AFP rapporte que les tableaux modernes signés des peintres montmartrois Gen Paul et Bernard Lorjou ont atteint jusqu'à 23.000 euros pièce. Les enchérisseurs se sont également disputé le mobilier et les objets d'art, jusqu'à quatre fois les estimations pour la salle à manger rococo de Michou qui a vu défiler de nombreuses célébrités. Une suite de huit assiettes en porcelaine à décor de "Michettes", les artistes transformistes du cabaret, a atteint 4.300 euros, vingt fois les estimations. Un émouvant dessin de Jean Marais dédicacé "Pour gentil Michou à qui je souhaite le bonheur" est parti à 10.400 euros. Une partie du légendaire vestiaire de Michou dont ses improbables costumes et panamas bleus a réuni 17.000 euros.

Dans un deuxième temps, son appartement de Montmartre avec terrasse sur le Sacré-Coeur, sera également mis en vente. Quant au cabaret, la nièce de Michou entend bien poursuivre l'aventure.