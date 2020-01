Obsèques de Michou : Son compagnon Erwann soutenu par Brigitte Macron et les VIP

Dimanche 26 janvier, Paris perdait l'un de ses oiseaux de nuit : Michou. Le mythique directeur de cabaret était emporté à 88 ans, victime d'un malaise respiratoire. Ses obsèques se tenaient vendredi 31, en présence de ses proches, ses amis, son personnel et des habitants de Montmartre.

Dès 10h30, une immense foule a accompagné le cercueil bleu de Michou, jusqu'à l'église Saint-Jean de Montmartre. Les gens étaient invités à porter une touche de bleu pour lui rendre hommage, ce qu'a fait son dernier compagnon, Erwann Toularastel, qui portait une écharpe de cette couleur. L'ultime amoureux de Michou, qu'il n'avait jamais épousé malgré la loi entrée en vigueur en 2013, car ce n'était pas dans ses convictions, a pu compter sur le soutien de la première dame Brigitte Macron – qui avait eu le temps de voir Michou peu avant sa mort.

Un véritable parterre de stars était présent. On a ainsi pu voir Hervé Villard, Alain Juppé, Grace de Capitani et son compagnon Jean-Pierre Jacquin, Annie Duperey, Claude Lelouch et sa soeur Martine, Chantal Goya et son mari Jean-Jacques Debout, Chantal Ladesou et son mari Michel Ansault, Fabien Lecoeuvre, Helena Noguerra ou encore Hermine de Clermont Tonnerre, Pierre-Jean Chalençon, l'autoproclamé roi des forains Marcel Campion, Albert Kassabi (Bébert des Forbans) et sa compagne Astrid, Fabienne Thibeault et son mari Christian Montagnac, Danièle Gilbert, Tex, Éric Naulleau, Orlando, Bernard Montiel, Patrice Laffont, Pierre Bonte, Julien Lepers, Francis Vandenhende et sa femme Denise Fabre, Jean-Luc Reichmann, Jean-Paul Rouve, Jean-Luc Lahaye et sa compagne Paola, Daniel Lauclair, Arthur Teboul (du groupe Feu! Chatterton), Catherine Lachens...

Une foule impressionnante – la cérémonie religieuse était ouverte au public, mais l'inhumation est prévue en petit comité – était aussi présente au milieu des proches et du personnel de son cabaret de la rue des Martyrs. Un établissement qu'il voulait voir définitivement fermé à sa mort... Plusieurs mois de représentations sont cependant prévus. Fermera-t-il vraiment ses portes avant la fin de l'année 2020 ?

Le programme de cette cérémonie religieuse comprenait une entrée solennelle des Poulbots, une introduction de l'office par le père Olivier Ségui, un hommage d'Annie Duperey puis de Jean-Marc Tarrit, un rite pénitentiel, ainsi que la lecture de la lettre de saint Paul (l'Épître aux Philippiens). Michou, de son vrai nom Michel Catty, qui avait déjà une idée précise de ses obsèques, avait choisi l'épitaphe suivant : "Soyez toujours dans la joie !" Conformément à ses volontés, il reposera dans un cercueil bleu capitonné et sera ensuite inhumé au cimetière Saint-Vincent de Montmartre.