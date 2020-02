Mort de Michou : sa dernière volonté pas respectée...

Michou, le prince bleu de Montmartre, s'en est allé le 26 janvier 2020, victime à 88 ans d'une embolie pulmonaire. Depuis, ses proches et ses amis lui ont dit adieu lors d'obsèques grandioses. Alors qu'il avait plusieurs fois martelé sa volonté de voir son établissement fermer ses portes à sa mort, cela ne semble pas d'actualité.

Comme l'ont relevé plusieurs médias, la page Facebook des Michettes de Chez Michou – dont la gestion est entre les mains d'Oscar, le directeur artistique du cabaret parisien – a annoncé la couleur : "Mesdames, messieurs, le cabaret reste ouvert et l'ensemble des représentations est maintenu." Le site du Courrier picard indique notamment qu'Oscar Loup et Catherine, la nièce du regretté Michou, ont repris les rênes et que "le cabaret affiche complet comme à l'accoutumée". Les réservations vont jusqu'en juillet prochain ! On est loin de la volonté de Michou qui voulait que son cabaret ferme ses portes "deux jours" après sa mort...

Dans son livre Michou, prince bleu de Montmartre (sorti en 2017 aux éditions Cherche-Midi), il écrivait qu'il ne voulait pas que Chez Michou perdure après sa mort : "Je veux que cette maison disparaisse avec moi. Cela peut paraître prétentieux, mais le cabaret ne me survivra pas."

Il faut dire que les touristes, les curieux et les habitants du quartier – une fois par mois les personnes âgées de Montmartre étaient invitées – continuent de vouloir trinquer dans ce mythique établissement du 18e arrondissement de la capitale, qui compte quatre-vingts places. Si la dernière volonté de celui dont le vrai nom était Michel Catty n'est pas respectée, c'est aussi parce que fermer un tel lieu en quarante-huit heures serait dramatique pour les trente-trois salariés. Cela mettrait au chômage les artistes, les serveurs, les cuisiniers... La nouvelle direction se donne donc le temps de réfléchir au problème jusqu'à la fin du mois de juillet.