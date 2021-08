Mickaël Vendetta, Julien Bert, Hilona... : Ces candidats de télé-réalité qui dénoncent le pass sanitaire

Sur les réseaux sociaux, plusieurs candidats de télé-réalité ont pris la parole pour dénoncer le pass sanitaire et le QR code. Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, qui avait annoncé l'élargissement du pass sanitaire et qui avait fortement incité à la vaccination, plusieurs personnalités issues de la télé ont tenu à souligner leur mécontentement par rapport à ces nouvelles mesures.

Je suis contre le fait qu'on me l'oblige

Si Julien Bert et Hilona Gos pensent que le pass sanitaire ne servait strictement à rien étant donné que les vaccinés étaient tout autant contagieux que les non vaccinés et qu'il a ainsi été responsable de nombreuses contaminations, ils ont également trouvé cela très étrange que le vaccin ait été rendu obligatoire dans les lieux publics alors que le gouvernement avait assuré qu'il ne le serait jamais quelques mois plus tôt.

Dans une enquête du Parisien analysant les candidats de télé-réalité ouvertement contre le pass sanitaire, on découvre les propos d'Hilona, très inquiète par rapport à ce nouveau vaccin ARN. "Je suis contre le fait qu'on me l'oblige. Je fais ce que je veux. Qu'on me l'oblige si on a cinq ou dix ans de recul, d'accord. Mais là, trois mois... Ils ont fait des vaccins, qu'ils ont fait faire aux gens, et maintenant ils se rendent compte qu'ils sont dangereux. Qu'est-ce que t'en sais que le Pfizer que tout le monde dit 'C'est de la bombe' et que dans trois ans, Pfizer il va te refiler le cancer" a-t-elle confié.