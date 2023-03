Mika avec sa sublime petite soeur : Zuleika fait une rare apparition au Bal de la Rose à Monaco

C'était un événement à ne pas manquer. Samedi 25 mars 2023, s'est tenu le 67e Bal de la Rose, organisé à Monaco. Et pour cette nouvelle édition, le thème "Bollywood" a été choisi par la présidente du bal, qui n'est autre que Caroline de Monaco. Transformée en décor de scène de films bollywoodiens, la Salle des Étoiles était méconnaissable. Si les célébrités se sont précipitées à cet événement organisé chaque année au profit de la Fondation Princesse Grace, c'est aussi pour voir le chanteur Mika qui a tout donné sur scène ! Il faut dire que dans le public, il y avait une personne particulièrement chère à son coeur : sa petite soeur Zuleika, qui est styliste. Vêtue d'une magnifique robe accessoirisée de boucles d'oreilles à tomber, cette dernière a pu admirer le show de son grand frère, qui répond toujours présent lorsqu'il faut s'engager pour des bonnes causes.

En effet, Mika s'est dernièrement associé à Vianney pour un titre très touchant, baptisé Keep it Sample, "né d'une discussion au studio sur le lâcher-prise qui rend heureux". Sur le plateau de l'émission C à vous, Vianney avait révélé les coulisses de leur première rencontre, à côté de laquelle Mika était complètement passé à côté, et pour cause. "Elle a eu lieu quand j'avais 17 ans, mais lui ne le sait pas. Il était en concert au Parc des Princes et, profitant de l'inattention d'un vigile, j'avais escaladé la barrière avec mon petit-frère pour aller voir la fin du spectacle ! Je le regardais donc, en tenant la main de mon petit-frère de 10 ans, sans oser imaginer qu'un jour nous écririons ensemble une chanson... Cette chanson, donc", avait ainsi raconté Vianney, que l'on retrouve en ce moment tous les samedis soir dans The Voice.

Mika, un artiste engagé



Une collaboration épanouissante pour les deux chanteurs. Ensemble ils ont pu participer au concert en faveur des Pièces jaunes, organisé le 28 janvier dernier. Il faut dire que Mika est un homme engagé. "Quand on a la chance d'avoir un lien particulier avec le public, on a aussi des responsabilités, notamment de favoriser le vivre ensemble. Comme tout le monde, je suis évidemment sensible à ces enfants qui sont touchés par la maladie. Cela me paraît naturel de pouvoir un peu les aider. Les Pièces Jaunes permettent aussi d'aider les enfants victimes de harcèlement. Un sujet qui m'a touché personnellement (il a été victime de harcèlement scolaire dans sa jeunesse). Je veux pouvoir leur dire qu'un jour on s'en sort", expliquait-il au Parisien.