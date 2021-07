Mike Mitchell : Mort de l'acteur de "Gladiator" et "Braveheart" à 65 ans

Voilà une triste nouvelle pour le monde du septième art. Vendredi 23 juillet 2021, l'acteur Mike Mitchell est décédé à l'âge de 65 ans. D'après les informations exclusives du tabloïd américain TMZ, l'acteur s'est éteint sur un bateau des suites d'une crise cardiaque. L'acteur avait déjà été victime d'une grave crise cardiaque qui l'avait affaibli en 2006. Il laisse derrière lui, sa femme et ses enfants...

D'après un représentant de l'acteur écossais au magazine, il serait mort dans son bateau en Turquie où il vivait aux côtés de son épouse, Denise Mitchell. "C'était très difficile à croire... La mort soudaine d'un acteur international que nous avons géré, une personne honnête, un vrai acteur, un véritable ami, mon cher ami, nous a profondément attristés", a partagé le représentant de Mike Mitchell au média. Après avoir exprimé tout l'honneur qui a eu d'avoir été le manager de l'acteur, ce même représentant a également exprimé toute sa peine d'avoir perdu son ami. "Apprendre à te connaître et gagner ton amitié est inestimable. Dors dans les lumières. Repose en paix", peut-on également lire dans TMZ.

Une autre carrière très peu connue

Mike Mitchell a beau avoir fait les belles heures du cinéma, ce dernier avait également une autre corde à son arc puisque c'est en tant que bodybuilder qu'il a fait ses débuts. Après avoir remporté deux fois le titre de Mister Univers (tout comme Arnold Schwarzenegger), ce dernier a également remporté à cinq reprises le titre de champion de la Fédération mondiale de fitness.

Avec son corps parfaitement dessiné et sa grande taille, c'est donc tout naturellement qu'il s'est dirigé vers le cinéma. Il a donc entamé sa carrière d'acteur avec le film Braveheart (1994), de Mel Gibson. Puis, c'est dans le film Gladiator (2000) de Ridley Scott qu'il a fait ses preuves. Enfin, il est également connu pour ses apparitions dans le film The Planet (2006) de Johan Söderberg, One Day Removals (2008) de Mark Stirton et Life on the Line (2015) de David Hackl.