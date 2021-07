Mila Kunis a brisé le rêve d'enfant d'Ashton Kutcher : "C'était orgueilleux de ma part"

Mila Kunis a confié qu'elle regrettait amèrement l'injonction faite à son mari. Alors qu'elle était enceinte de leur enfant, l'actrice de 37 ans a ordonné à son conjoint, l'acteur Ashton Kutcher, de se débarrasser de son billet pour l'espace. En effet, l'ex de Demi Moore, 43 ans, avait acheté en 2012 un ticket pour visiter l'espace à bord de la navette Virgin Galactic, au prix de 250 000 dollars ! Mais aujourd'hui, Mila Kunis se mord les doigts et regrette beaucoup son geste, comme elle l'a indiqué au site américain People. "Nous étions ensemble il y a neuf ans et il disait : 'J'ai un ticket pour l'espace.' Je lui ai répondu : 'okay, amuse-toi bien'. Les années passent et nous avons un bébé, il me répète qu'il va aller dans l'espace et je lui ai rétorqué que c'était irresponsable car il était désormais un père. C'était hormonal, je lui disais 'n'y va pas, tu vas mourir et me laisser avec les enfants."

Maman de Wyatt Isabelle et de Dimitri (6 et 4 ans), Mila Kunis a pris du recul et a ouvert les yeux sur son discours. "C'était orgueilleux de ma part. Je veux que tout le monde sache qu'aujourd'hui, je l'aurais probablement laissé partir. Mais il est trop tard", ajoute-t-elle. Ashton Kutcher expliquait être revenu sur son envie de traverser de voyager dans l'espace à la demande express de son épouse qui avait peur pour lui. En mari et père attentionné, il a donc fait une croix sur son rêve étoilé et a revendu son billet. Il était le 500e à se procurer le fameux sésame !

Le milliardaire Richard Branson s'est envolé dans l'espace le 11 juillet dernier, peu avant Jeff Bezos qui s'est envoyé en l'air le 20 de ce mois. Aucun doute qu'Ashton Kutcher devait scruter le ciel avec envie.