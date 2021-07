Ashton Kutcher face à son passé : le meurtrier de son ex-compagne condamné à mort

Le passé douloureux d'Ashton Kutcher revient le hanter. L'acteur de 43 ans a de nouveau témoigné, vendredi 16 juillet 2021, lors du procès de Michael Gargiulo, le meurtrier de sa petite copine de l'époque, Ashley Ellerin. Les faits remontent au début des années 2000. Celui que l'on surnomme "l'Eventreur d'Hollywood" a tué deux femmes, Maria Bruno et Ashley Ellerin, et a tenté d'en tuer une troisième, Michelle Murphy, en 2008. C'est grâce à cette survivante que les autorités américaines ont pu remonter jusqu'au meurtrier, qui a été condamné à mort pour ses crimes. Le conjoint de Mila Kunis, avec qui il a deux enfants, Dimitri et Wyatt Isabelle (4 et 6 ans), a dû endurer une véritable épreuve durant l'audience, puisqu'il était dans la même pièce que celui qui a ôté la vie à celle qu'il aimait.

L'acteur a dû se remémorer des souvenirs pénibles devant la Cour. Il a notamment donné des détails concernant la nuit du meurtre. Cette soirée de février 2001, Ashley Ellerin, alors âgée de 22 ans, avait rendez-vous avec Ashton Kutcher. Ne voyant pas sa compagne sortir de chez elle, l'ex-mari de Demi Moore, a expliqué qu'il a regardé par une fenêtre, a vu des tâches rouges sur le sol et pensait qu'il s'agissait de vin, alors que c'était bel et bien du sang...

Ne cherchant pas plus loin, il est alors rentré chez lui, restant sans nouvelle de sa copine, loin de se douter qu'elle venait de se faire tuer de 47 coups de couteaux juste derrière la porte devant laquelle il se tenait. En décembre 2005, Michael Gargiulo s'en est ensuite pris à une de ses voisines, Maria Bruno, une mère de famille 32 ans, qu'il a poignardée dans son lit. "Dans cette affaire, partout où M. Gargiulo est allé, la mort et la destruction ont suivi", a conclu le juge Larry Paul Fidler.

En plus de ces crimes affreux, Michael Gargiulo est également poursuivi pour le meurtre d'une jeune femme de 18 ans, survenu en 1993 dans l'état de l'Illinois. Condamné à mort en Californie, il n'a cessé de clamer son innocence depuis l'ouverture de son procès, comme le rappelle la BBC. Il est possible que sa condamnation n'aboutisse pas : la peine de mort y est suspendue depuis l'arrivée du gouverneur démocrate Gavin Newsom en 2019.