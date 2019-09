Miles Teller a épousé sa compagne Keleigh Sperry

Carnet blanc ! Miles Teller a épousé celle qu'il aime d'un tendre amour depuis l'année 2013. Comme le confirme E! News, le comédien de 32 ans a passé la bague au doigt fin de la jolie actrice - et modèle - Keleigh Sperry. Une surprise, mais pas vraiment, puisque les fiançailles avaient eu lieu au mois d'août 2017 à l'occasion d'un safari en Afrique. Sur le compte Instagram de la jeune femme, il était alors possible de découvrir le futur époux genou posé au sol ainsi qu'une photographie de l'impressionnant bijou en diamant.

"C'était très beau, racontait-il a posteriori sur le plateau de Jimmy Fallon. Mais après ça, on a organisé une sorte de séance photo un peu impromptue. Notre guide devait poser son fusil quelques secondes, vérifier autour de nous, puis on prenait la pose. Des éléphants sont passés au même moment et habituellement, d'autres animaux suivent les éléphants. Evidemment, on a dû sortir de la Jeep pour le faire. Si ta copine veut des photos tu te dois de le faire..." La date approchait fatalement puisque le mois dernier, Miles Teller avait eu droit à son enterrement de vie de garçon sur la thématique du film Top Gun, étant donné qu'il donnera la réplique à Tom Cruise et Jennifer Connelly le 15 juillet 2020 dans la suite de la saga.