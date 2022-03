Miley Cyrus à bord d'un avion touché par la foudre et "pris dans une tempête", atterrissage chaotique !

Grosse frayeur pour Miley Cyrus ! L'avion, qui transportait la star vers le Paraguay a été touché par la foudre. Ce dernier a alors dû suivre le protocole d'urgence et atterrir. La chanteuse, qui se rendait au festival Asuncionico est saine et sauve.

C'est sur Instagram que l'interprete de Wrecking Ball a annoncé cet incident qui aurait pu être bien plus grave. "A tous mes fans qui se sont inquiétés en entendant ce qui est arrivé lors de mon vol vers Asuncion. Notre avion a été pris dans une tempête imprévue et touché par le foudre. Mes proches, amis, familles qui voyageaient avec moi sont en sécurité après un atterrissage d'urgence" a expliqué l'ex Hannah Montana sur son compte Instagram. Cette dernière a également partagé une vidéo où on peut voir un éclair impressionnant dans le ciel ainsi que l'impact de celui-ci sur l'avion. Effrayant ! En raison des conditions climatiques extrêmes, le premier jour du festival a, par ailleurs, été annulé. Miley Cyrus devait s'y produire, avec Machine Gun Kelly, Doja Cat et Foo fighters.