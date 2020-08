Miley Cyrus : Déflorée par Liam Hemsworth, elle révèle un étonnant plan à 3

Interviewée dans l'émission Call Her Daddy de Barstool Sports,Miley Cyrus a fait de nombreuses (et croustillantes) révélations sur sa vie sexuelle. Pas du genre à garder sa langue dans sa poche, la chanteuse de 27 ans a confié avoir perdu sa virginité à l'âge de 16 ans avec son ex-mari Liam Hemsworth. "Je ne suis pas allée jusqu'au bout avec un mec jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais j'ai fini par épouser le gars, donc c'est assez fou", a-t-elle expliqué, non sans dérision.

Après leur rencontre en 2008 sur le tournage du film The Last Song, Miley et Liam se sont fiancés en 2012. Après une rupture l'année suivante, le couple s'est réconcilié en 2015 avant de se marier en décembre 2018. Une union qui aura finalement duré moins d'un an puisque le couple s'est séparé pour de bon en août 2019. Malgré une rupture fracassante avec son ex-époux, la jeune femme reste reconnaissante envers Liam et déclare que leur relation a été "une période incroyable" de sa vie.

Très prude (selon elle) par rapport à son entourage, l'artiste a confié : "Quand j'avais 11 ou 12 ans, mes amies commençaient à me dire ce qu'elles faisaient avec les gars et je ne le comprenais pas vraiment." Durant l'interview, l'interprète du titre Wrecking Ball a également expliqué que sa toute première expérience sexuelle était un plan à trois avec deux autres femmes. Bisexuelle, Miley Cyrus a toujours assumé être aussi bien séduite par les hommes que par les femmes. "J'étais attirée par les filles bien avant d'être attirée par les gars", a-t-elle d'ailleurs expliqué avant d'ajouter : "Quand j'avais 11 ans, je pensais que Minnie Mouse était super sexy."

Après sa rupture avec Liam Hemsworth, la jeune femme a vécu une courte aventure avec Kaitlynn Carter puis avec Cody Simpson. Célibataire depuis peu, comme l'a annoncé TMZ le 13 août 2020, Miley Cyrus est de nouveau un coeur à prendre.