Kaitlynn Carter révèle tous les secrets de sa relation avec Miley Cyrus

Pour la première fois, Kaitlynn Carter s'exprime sur sa relation avec son ex Miley Cyrus (26 ans). Dans une lettre ouverte adressée au magazine Elle (US), la jeune femme de 31 ans raconte comment elle est tombée follement amoureuse de son amie au cours des vacances d'été 2019. "En juillet, je suis partie en vacances avec une amie, et je suis tombée amoureuse d'elle." À l'époque, Miley vient tout juste de divorcer de son mari Liam Hemsworth. De son côté, Kaitlynn est également célibataire, car elle vient de se séparer de son mari Brody Jenner (demi-frère de Kendall et Kylie Jenner).

C'était la première relation homosexuelle de Kailtynn qui raconte : "Ce n'était pas simple, bien sûr. Mais ce n'était pas non plus compliqué. Avant ce voyage, je ne pensais pas être capable d'aimer une femme comme je l'ai aimée elle." L'ex de Miley explique : "Je suis tombée amoureuse d'elle aussi fort que de l'homme plus âgé que j'ai aimé, des années plus tôt. C'était une même force de la nature, je n'avais pas à réfléchir ou à tout analyser. Ça s'est passé et puis c'est tout. Quand je repense à nos trois années d'amitié, je réalise que j'ai toujours été attirée par elle en un sens, plus que n'importe qui d'autre. Mais avant ce voyage, cela ne m'avait pas traversé l'esprit que cela pouvait se transformer en quelque chose de romantique."

Depuis leur rupture, Kaitlynn a pris du recul sur sa sexualité et sur ses désirs. Elle fait le point : "Aujourd'hui, je ne veux pas mettre d'étiquette sur ma sexualité, et ça me va. C'est quelque chose que j'explore encore." Elle se dit même "éternellement reconnaissante" envers l'interprète de Wrecking Ball. "Pour la première fois, je me suis écoutée, j'ai oublié la 'norme' et j'ai vécu. J'espère que tout le monde aura la chance de pouvoir prendre le temps de comprendre qui il est vraiment."

Depuis sa rupture avec Kaitlynn, Miley est en couple avec Cody Simpson. Une situation qui ne semble pas avoir altéré la sympathie (et peut-être aussi l'amour ?) que Kaitlynn ressent pour elle...