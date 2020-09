Miley Cyrus : Victime de propos sexistes lors des MTV Video Music Awards

Des MTV Video Music Awards d'un nouveau genre se sont tenus dimanche 30 août 2020. Coronavirus oblige, les artistes se sont produits sur scène, sans public. Miley Cyrus y a participé et révèle avoir eu une discussion houleuse avec les réalisateurs de la cérémonie, auteurs de propos sexistes.

C'est dans le podcast de Joe Rogan que Miley Cyrus est revenue sur les coulisses de l'événement. Dimanche 30 août, la chanteuse de 27 ans a interprété sa chanson Midnight Sky pour les VMAs. En débardeur, culotte et talons, hissée sur une boule à facettes en référence à son tube Wrecking Ball, Miley a assuré le spectacle.

À Joe Rogan, l'ex-petite amie de Cody Simpson et ex-épouse de Liam Hemsworth a confié qu'elle s'était disputée avec la production des MTV Video Music Awards. "Je voulais que les lumières soient éteintes et que la lumière de la pièce n'éclaire que moi. Donc pas de lumière clé, pas de lumière beauté. La lumière beauté est toujours utilisée sur les femmes et j'ai demandé à ce qu'elles soient éteintes. On ne dirait pas à Travis Scott ou Adam Levine qu'il ne pouvait pas éteindre la lumière beauté ! Je voulais la lumière rouge", explique Miley.

Désireuse de recevoir le même traitement que les stars masculines, Miley a reçu une remarque étonnante : "Mes bracelets n'arrêtaient pas de s'emmêler [au câble tenant la boule à facettes, NDLR] et ils m'ont dit, 'Tu veux être traitée comme un mec et ressembler à un mec, mais on n'aurait pas eu ce problème si un mec avait fait ça.'"