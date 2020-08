MTV VMA 2020 : Lady Gaga triomphe, festival de looks dingues

Impossible de réunir artistes, staff et spectateurs au même endroit en ces temps de crise sanitaire liée au coronavirus. Alors, pour l'édition 2020 des MTV Video Music Awards, les organisateurs avaient trouvé la parade : faire se produire les stars en divers lieux tenus secrets, à New York. La chanteuse Lady Gaga a raflé plusieurs prix et fait le show, en musique et en looks.

C'est donc à New York que s'est tenue la soirée - en partie virtuelle, plusieurs artistes étant restés chez eux - de remise de prix, animée par l'actrice Keke Palmer. La grande gagnante était Lady Gaga. La star de 34 ans, qui avait raflé neuf nominations, est repartie avec quatre prix, ainsi que, pour la toute première fois, avec le prix TriCon Award qui salue l'engagement artistique et philanthropique d'un artiste.

La chanteuse, qui a récemment publié le disque Chromatica, a une nouvelle fois prouvé son goût pour l'excentricité en multipliant les looks improbables - signés Christopher John Rogers ou Iris Van Herpen - sur le tapis rouge et sur scène. Lady Gaga a notamment dévoilé une panoplie de masques de protection dont un façon grosse bulle transparente. "Je portais des masques boucliers avant que ce soit à la mode", a-t-elle plaisanté sur Instagram. Sur scène, elle a partagé un duo avec sa complice Ariana Grande au son de Rain non Me, les deux femmes faisant le choix de chanter masquées. "Restez en sécurité, ayez l'esprit concentré et, je vais sans doute avoir l'air de radoter, mais : portez un masque, c'est un signe de respect", a-t-elle clamé.

À noter aussi les multiples victoires du groupe sud-coréen BTS ou celles de The Weeknd.

Le palmarès :

Vidéo de l'année : The Weeknd – Blinding Lights

Révélation de l'année : Doja Cat

Meilleure vidéo hip-hop : Megan Thee Stallion – Savage

Meilleure vidéo pour la bonne cause : H.E.R. – I Can't Breathe

Artiste de l'année : Lady Gaga

Meilleure vidéo tournée de la maison : Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U

Chanson de l'année : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me

Meilleure vidéo latino : Maluma ft. J Balvin – Qué Pena

Meilleure réalisation : Taylor Swift – The Man

Meilleure collaboration : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me

Meilleure vidéo K-Pop : BTS – On

Meilleur groupe : BTS

Meilleure vidéo alternative : Machine Gun Kelly – Bloody Valentine

Meilleure vidéo pop : BTS – On

Meilleure vidéo R&B : The Weeknd – Blinding Lights

Meilleure vidéo rock : Coldplay – Orphans

Meilleure performance de quarantaine : CNCO – Unplugged At Home

Meilleure photographie : Lady Gaga with Ariana Grande – Rain on Me

Meilleure direction artistique : Miley Cyrus – Mother's Daughter

Meilleurs effets spéciaux : Dua Lipa – Physical

Meilleure chorégraphie : BTS – On

Meilleur montage : Miley Cyrus – Mother's Daughter