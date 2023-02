Milla Jasmine accusée d'avoir inventé sa grossesse : son bébé présente un détail qui questionne

Le 4 février dernier, Milla Jasmine est devenue maman pour la première fois. Et très rapidement, l'emblématique candidate de télé-réalité a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en partageant une photo d'elle avec son bébé depuis l'hôpital. "Bienvenue au monde mon fils Manny, Mekky B. Après 9 mois d'attente, et 48h à l'hôpital tu es enfin là, ma merveille. Je n'ai jamais autant attendu et désirer ta présence. C'est comme si, avant toi, rien n'avait été important. Que Dieu puisse t'accompagner tout au long de ta vie. Je te promets de t'aimer toute ma vie et bien plus encore mais surtout de te protéger. Je t'aime mon fils", a-t-elle légendé avec amour.

En story Instagram, la femme de Lorenzo avoir beaucoup "souffert" durant son accouchement mais que "le plus important, c'était lui". Rien de plus naturel pour celle qui rêvait depuis longtemps d'avoir un enfant et qui en a malheureusement perdu un juste avant Manny. Mais voilà que Milla pourrait bien tomber de son petit nuage. Et pour cause, elle fait l'objet d'incroyables accusations, à savoir qu'elle aurait mise en scène toute sa grossesse alors qu'elle aurait en réalité adopté son bébé.

Une menteuse pro !

Sur Twitter, certains internautes en sont persuadés, notamment en raison de la taille du bébé, supposément trop grande pour être celle d'un nouveau-né. "Milla Jasmine une menteuse pro! Elle est malade cette femme, mentir sur une grossesse faut le faire ! Elle annonce qu'elle a accouché hier et elle nous présente un gros bébé de 3 semaines", "Elle n'a jamais été enceinte on le sait, elle le sait, je mets mon corps à brûler qu'elle portait un faux ventre", "C'est la grossesse la plus rapide de l'histoire", "Milla Jasmine a eu une grossesse bien farfelue, un accouchement bien express plus rapide qu'Ali express", peut-on lire entre autres.