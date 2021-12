Mimie Mathy pas sympa dans la vie : elle pense savoir pourquoi elle a cette mauvaise image

Le 20 décembre prochain, le 100e épisode de Joséphine Ange gardien sera diffusé sur TF1 après vingt-quatre ans d'intrigues. Ce qui fait de la série la plus ancienne du paysage audiovisuel. Et le succès est toujours au rendez-vous puisque c'est à chaque fois en leader que Joséphine Ange gardien se positionne. "Joséphine attire la sympathie", estime son interprète Mimie Mathy dans le nouveau numéro de Paris Match paru ce jeudi 16 décembre 2021. La comédienne de 64 ans, en revanche, s'est de son côté forgée malgré elle une réputation beaucoup moins flatteuse, à savoir qu'elle n'est pas aimable.

Si Mimie Mathy admet "être aussi têtue que son personnage", elle ne comprend pas les attaques sur sa personne. "Je crois que ça arrange les gens de penser que je ne suis pas sympa. Une petite bonne femme qui réussit, ça agace certains. Mais je ne suis désagréable qu'avec les gens qui le sont aussi", s'est-elle justifiée sans détour.

C'est au cours de l'été que l'image de Mimie Mathy en avait pris un coup lorsqu'une folle histoire avait secoué les réseaux sociaux. Un internaute avait raconté sur Twitter avoir été agressé par l'actrice au Cap d'Agde, dans un supermarché. Il prétendait lui avoir demandé un selfie et qu'elle était alors entrée dans une colère froide pour finir par lui hurler dessus et le taper à coups de rouleaux de papier toilette ! L'internaute avait même qualifié Mimie Mathy de "garce" et de "peste", l'accusant d'avoir été "super agressive". Un récit qui s'est révélé... complètement faux ! En effet, l'internaute a fini par revenir sur ses dires un peu plus tard. Mais pour Mimie Mathy, le mal était fait.

"Une certaine personne s'est 'amusée' à faire circuler sur Twitter une rumeur sur une prétendue agression de ma part. Cette rumeur a entraîné des milliers de réactions violentes et menaces, pour le coup infondées et sans aucune vérification sur les prétendus faits. Ce genre de blague de très mauvais goût, m'attriste profondément", regrettait-elle à son tour sur Twitter.